Donald Trump dijo que "no debería involucrarse" en la batalla entre Netflix y Paramount por Warner Bros.

El presidente de Estados Unidos dijo anteriormente que podría opinar sobre el acuerdo masivo que cambiaría el panorama de los medios.

Donald Trump está cambiando su tono y dice que ahora planea mantenerse al margen de la pelea entre Netflix y Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery .

Si bien el presidente de Estados Unidos dijo anteriormente que podría opinar sobre el acuerdo masivo que cambiaría el panorama de los medios, compartió su nueva perspectiva sobre el asunto durante una amplia entrevista con Tom Llamas de NBC News, antes del Super Bowl de 2026.

“No he estado involucrado”, dijo Trump. “Debo decir que se me considera un presidente muy fuerte. Me han llamado ambas partes. Son las dos partes, pero he decidido no involucrarme . El Departamento de Justicia se encargará de ello”.

"Existe la teoría de que una de las empresas es demasiado grande y no debería permitírsele hacerlo, y la otra empresa dice otra cosa", añadió Trump. "Se están dando una paliza, y habrá un ganador" .

La lucha entre Netflix y Paramount por Warner Bros. Discovery

En diciembre, Netflix, dirigida por los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters, anunció un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery, incluyendo HBO y HBO Max, por casi 82.000 millones de dólares. En respuesta, Paramount Skydance, propiedad de David Ellison (David y su padre, Larry Ellison, son destacados partidarios de Trump), presentó una oferta hostil de 108.700 millones de dólares por toda la compañía, incluyendo sus canales de cable.

Cuando Warner finalmente rechazó las ofertas de Paramount y se inclinó por la de Netflix, la empresa de Ellison presentó una demanda para obligar a Warner a proporcionarle más información sobre cómo eligió la oferta competidora. Esto llevó a Netflix a modificar su oferta para convertirla en un acuerdo íntegramente en efectivo, lo que presionó a Paramount.