Los ingresos de YouTube en 2025 superaron los u$s60.000 millones: más que Netflix y otros grandes del streaming

YouTube generó más de 60 mil millones de dólares en ingresos en 2025, incluyendo publicidad y suscripciones, la primera vez que la empresa matriz Alphabet desglosa los ingresos totales de la plataforma.

Eso hace que YouTube sea mucho más grande que el líder de transmisión por suscripción, Netflix , que informó u$s45,18 mil millones en ingresos para todo el año 2025. De hecho, la cifra total de YouTube fue mayor que la de cualquier otra empresa de entretenimiento, excepto Disney (u$s95,7 mil millones en ingresos para el año calendario 2025).

Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet y Google, dijo en comentarios preparados que la compañía ahora tiene más de 325 millones de suscripciones pagas en servicios de consumo, incluidos YouTube Premium, YouTube TV y Google One .

Mientras tanto, YouTube también registró su mayor cifra de ventas de publicidad hasta la fecha para el cuarto trimestre de 2025. Sin embargo, esa recaudación publicitaria estuvo por debajo de las previsiones de Wall Street.

En los últimos tres meses del año, los ingresos publicitarios globales de YouTube ascendieron a 11.380 millones de dólares , un aumento interanual del 8,7%, según informó su empresa matriz, Alphabet. Los analistas de Wall Street pronostican, en promedio, que los ingresos publicitarios de YouTube serán de 11.840 millones de dólares, según StreetAccount. En cuanto a la publicidad de marca, YouTube registró una menor inversión en publicidad política en el último trimestre en comparación con el cuarto trimestre de 2024.

Según Pichai, la NFL registró su mayor número de suscriptores de pago para el paquete Sunday Ticket fuera de mercado, disponible a través de YouTube, durante la temporada más reciente (aunque no especificó la cifra). En octubre de 2025, los espectadores vieron más de 700 millones de horas de podcasts en YouTube en televisores, un 70 % más que en el mismo período del año anterior, afirmó.

Durante el trimestre, YouTube firmó un acuerdo con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para obtener los derechos globales exclusivos de la ceremonia de los premios Oscar, que comenzará en 2029 y se extenderá hasta 2033, adquiriendo los derechos de transmisión de ABC.

El mes pasado, la BBC anunció una alianza con YouTube, en virtud de la cual la cadena británica producirá contenido original para la plataforma y lanzará nuevos canales de YouTube dirigidos al público infantil y juvenil.