Se estrenó una nueva temporada de una de las series más aclamadas de HBO Max: todo sobre la tercera entrega de La Casa del Dragón

La precuela de Game of Thrones regresó con nuevos episodios y una guerra que promete cambiar para siempre el destino de los Targaryen.

La producción de HBO Max volvió con ocho capítulos y profundiza la Danza de los Dragones.

Después de una larga espera, La Casa del Dragón volvió a HBO Max con su tercera temporada . La serie basada en Fuego y Sangre, la obra de George R. R. Martin, estrenó sus nuevos episodios el 22 de junio y sigue expandiendo el universo de Game of Thrones, con una de las historias más importantes de la dinastía Targaryen . La nueva entrega cuenta con ocho capítulos y tendrá emisiones semanales hasta principios de agosto.

La producción se ubica cerca de 200 años antes de los acontecimientos narrados en Juego de Tronos y relata el conflicto sucesorio conocido como la Danza de los Dragones , una guerra civil que enfrenta a distintas ramas de la familia Targaryen por el control del Trono de Hierro.

Desde su estreno en 2022, la ficción se convirtió en uno de los mayores éxitos de HBO . La tercera temporada llega con la presión de continuar una historia que se acerca a sus momentos más decisivos y que ya tiene confirmada una cuarta entrega , la cual funcionará como cierre definitivo de la serie.

De qué trata la tercera entrega de La Casa del Dragón

La nueva temporada retoma los acontecimientos ocurridos al final de la segunda temporada y profundiza el enfrentamiento entre los llamados Negros y Verdes, las dos facciones que reclaman legitimidad sobre la corona de Poniente.

Los nuevos episodios muestran el avance definitivo de la Danza de los Dragones, con enfrentamientos cada vez más grandes y consecuencias políticas que afectan a todos los rincones de Westeros. Esta temporada pone especial énfasis en las batallas a gran escala, las alianzas cambiantes y las disputas familiares que amenazan con destruir a la propia Casa Targaryen.

Uno de los momentos más esperados por los lectores de Fuego y Sangre es la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval de enorme magnitud que ocupa un lugar central dentro del conflicto.

Además, los nuevos capítulos muestran el crecimiento de varios jinetes de dragón, la consolidación de nuevas alianzas y una lucha política que se vuelve cada vez más impredecible. Todo esto se desarrolla en medio de una guerra que amenaza con destruir el poder que convirtió a los Targaryen en la familia dominante de Poniente.

La recepción inicial fue positiva. Apenas se estrenó el primer episodio, la serie se ubicó entre los contenidos más vistos de HBO Max en numerosos países y volvió a ocupar los primeros puestos de popularidad dentro de la plataforma.

casa del dragon

Reparto de la tercera temporada de La Casa del Dragón

Emma D'Arcy

Matt Smith

Olivia Cooke

Rhys Ifans

Steve Toussaint

Fabien Frankel

Ewan Mitchell

Tom Glynn-Carney

Sonoya Mizuno

Harry Collett

Bethany Antonia

Phoebe Campbell

Phia Saban

Jefferson Hall

Matthew Needham

James Norton

Tom Bennett

Kieran Bew

Kurt Egyiawan

casa del dragon PORTADA

La renovación de una de las series más exitosas de HBO Max

El regreso de La Casa del Dragón confirma la importancia que la franquicia sigue teniendo para HBO. Desde el final de Game of Thrones, el estudio apostó por expandir el universo creado por George R. R. Martin mediante nuevas producciones, y esta precuela se transformó rápidamente en la pieza central de esa estrategia.

La tercera temporada fue concebida como la penúltima de la serie. HBO confirmó previamente que la historia tendrá una cuarta entrega que servirá como conclusión definitiva del conflicto entre los Targaryen. Esto significa que los acontecimientos mostrados durante los nuevos episodios son fundamentales para preparar el desenlace de la producción.

El creador y showrunner Ryan Condal adelantó que la intención fue construir una temporada con mayor escala, más acción y una narrativa enfocada en las consecuencias directas de la guerra.