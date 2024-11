Se terminó la espera, Oasis vuelve a la Argentina en 2025: cuándo y dónde comprar las entradas

Desde inicios de los ‘90, Oasis encabezó una verdadera revolución musical que colocó el britpop en lo más alto a escala mundial. Con himnos como “Wonderwall”, “Live Forever” y “Champagne Supernova” entre sus 22 singles consecutivos en el top diez, marcaron el sonido de toda una época. Los hitos de la banda son impresionantes: 70 millones de álbumes vendidos, una colección interminable de premios, récords como el de álbum más vendido en una semana en Inglaterra con "Definitely Maybe" (1994), y del álbum de venta más rápido con "Be Here Now" (1997), la huella de Oasis sobre la música es incalculable.

Cuándo y dónde conseguir las entradas para Oasis en Argentina

Debido a la demanda anticipada de entradas, habrá una preventa para fans antes de que la gira salga a la venta la próxima semana. La inscripción para la preventa ya está abierta en oasisinet.com hasta el miércoles 6 de noviembre a las 11:00 horas. La venta general de entradas comenzará el miércoles 13 de noviembre a las 12:00 horas y estará disponible únicamente en allaccess.com.ar.

oasis en argentina

La gira comenzará en su Inglaterra natal el 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff, a la que le seguirán 12 fechas en el país. Entre agosto y septiembre harán paradas por Escocia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos y México y regresarán a Inglaterra para hacer dos shows en el emblemático Wembley Stadium. En octubre y comienzos de noviembre será el turno de los cinco shows en Australia, lo que dará paso a la etapa latinoamericana del tour, donde no solo visitarán Argentina, sino que también darán increíbles e inolvidables shows en Brasil (en el Estadio MorumBIS) y Chile (en el Estadio Nacional).

Todas las fechas de la gira Oasis Liive' 25

