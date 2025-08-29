Sebastián Graviotto confirmó que es el padre del bebé que tendrá Juana Repetto

La noticia tomó por sorpresa a los usuarios en redes sociales, ya que hace algunos meses habían anunciado la ruptura de su relación.

Después de la separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto , el foco mediático se volvió a encender por un nuevo capítulo en la vida de la actriz, tras anunciar un nuevo embarazo . Aunque muchos especularon sobre quién sería el papá, la incógnita quedó despejada: Graviotto será nuevamente padre junto a Repetto .

Tras casarse en el 2020, y con un hijo en común de por medio, la actriz anunció su separación de Graviotto en abril de este año. La pareja venía enfrentando varias crisis que terminaron en la ruptura, que se manejó con discreción. Repetto había explicado en sus redes que la decisión de separarse buscaba proteger a sus hijos: “Es lo mejor para los chicos, que son la prioridad absoluta. Es un proceso difícil, con momentos de angustia y frustración, pero necesario”. Por su parte, Graviotto destacó que la separación fue consensuada y que siempre hubo un interés genuino por mantener el respeto mutuo.

La relación entre ambos mantiene un tono cordial y colaborativo, pese a no estar más como pareja. Graviotto confirmó la noticia y detalló cómo se dio la situación: “En estos seis meses, una noche la invité a cenar, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece ”, según reveló al medio Teleshow. Con esa frase, también incluyó a su hija mayor de una relación anterior, dejando en claro que su familia se agranda.

Sobre el vínculo actual con Juana, Graviotto fue contundente: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”. Esta declaración refleja la dinámica que ambos mantienen, donde la prioridad es la crianza de Belisario , hijo menor, y la coordinación familiar más que cualquier vínculo romántico.

Ahora, más de cinco meses después, la vida los vuelve a poner frente a frente, aunque desde otro lugar. Serán padres nuevamente, pero su historia no se centra en el amor romántico, sino en la colaboración, la responsabilidad y la construcción de un entorno familiar estable. Que Graviotto sea el padre confirmado le da un nuevo giro a la historia de Repetto, que sigue escribiéndose con la familia como eje central.

Juana Repetto anunció que está embarazada por tercera vez

La joven compartió la novedad mediante un reel en su cuenta de Instagram lo cual llamó la atención, a unos meses de su separación con el surfista Sebastián Graviotto.

Con un toque de humor, la influencer compartió un irónico video en el que comparó su situación actual con lo que viven otras mujeres recién separadas.

El clip muestra primero a un grupo de mujeres bailando con botellas de champagne en la mano. A la par, Juana aparece en diferentes momentos haciéndose el test definitivo que se hizo y que confirmó que espera un bebé.

“Otras mujeres recientemente separadas; yo recientemente separada”, escribió en el video que compartió. La parte final del clip la musicalizó con una canción de cuna.

“Les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada. Caídas del bocho van a estar todas. A otro nivel. Me lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se me hacen”, expresó la instagrammer en una historia posterior al reel que subió. Es la tercera vez que Juana Repetto está embarazada. La influencer tiene dos hijos, Toribio y Belisario.