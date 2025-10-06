Gustavo Cordera suspendió shows en varias provincias: "Decidí reprogramar todos los conciertos"







El músico anunció la reprogramación de sus recitales en el interior por “falta de garantías institucionales”, aunque ratificó su presentación en Obras.

Gustavo Cordera estuvo en el centro de la polémica en las últimas semanas. Instagram Oficial Gustavo Cordera

El cantante Gustavo Cordera volvió a estar en el centro de la polémica tras anunciar la suspensión de sus recitales en varias provincias por motivos de seguridad y brindar declaraciones que reavivaron críticas en su contra. El exlíder de Bersuit Vergarabat denunció una “falta de garantías institucionales”.

El músico explicó en redes sociales que decidió reprogramar todos sus conciertos —en Paraná, San Francisco, Neuquén, Bahía Blanca y Caleta Olivia— luego de que se produjeran manifestaciones feministas que obligaron a suspender sus presentaciones en distintas ciudades.

“Paraná fue cancelado y no sabemos por quién. Tres días antes del concierto devolvieron las entradas. La verdad es que siento que no tenemos las garantías institucionales ni legales para poder seguir tocando. Para protegernos nosotros y para protegerlos a ustedes decidí reprogramar todos los conciertos”, sostuvo Cordera en un video difundido en sus redes.

El artista afirmó que la medida busca proteger a los productores y al público, y confirmó que su única presentación vigente será la del 1° de noviembre en el Estadio Obras, en la Ciudad de Buenos Aires. “Ese va a ser un espacio donde vamos a poner toda la energía, todas las canciones y todo el amor que nos tenemos”, aseguró.

El viernes pasado, un grupo de militantes feministas se había manifestado frente al Teatro Municipal de Paraná, donde Cordera tenía previsto actuar. Tras la cancelación, la Asamblea Feminista MLTTN celebró el resultado en redes sociales y expresó: “Nuestra marea sigue viva y volvimos a sacudir ese poder hegemónico. Que sepan que estamos organizades para que el mundo sea menos hostil para nuestras infancias travitas, tortas y no binarias”.

Gustavo Cordera vuelve a quedar envuelto en una polémica por justificar a Barreda El exlíder de Bersuit Vergarabat volvió a ser cuestionado tras participar en el documental “Barreda, el odontólogo femicida”, estrenado en Flow, donde aseguró: “Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento”. En el film, Cordera profundizó sobre el caso de Ricardo Barreda, quien asesinó a su esposa, sus dos hijas y su suegra en 1992. “Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia”, afirmó el músico, lo que generó una ola de repudios en redes sociales. Además, sostuvo que “hay algo en el inconsciente colectivo que siempre va a estar más del lado del predador que de la víctima”, y agregó que “genera una mística una persona que asesinó”. Las declaraciones reavivaron el recuerdo de sus dichos de 2016, cuando afirmó que “hay mujeres que merecen ser violadas”, frase que le valió una denuncia judicial. Su reciente reaparición pública vuelve a ubicarlo en el centro de la controversia.