Juana Repetto y su tercer embarazo: quién es el padre y por qué la noticia sorprendió tanto

Apenas unos meses despúes de confirmar su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto anunció la llegada de su tercer hijo. Las especulaciones respecto de su relación con su exmarido y la llegada de un nuevo bebé.

Al poco tiempo de anunciar su separación, Juana Repetto sorprendió al confirmar su tercer embarazo.

Juana Repetto confirmó en redes sociales que está esperando a su tercer hijo , apenas unos meses después de haber anunciado su separación de Sebastián Graviotto . Y precisamente es él, el papá del niño. El dato fue revelado por Fernanda Iglesias en Puro Show: el padre del bebé es justamente su exmarido, con quien había terminado a principios de abril. “Está embarazada de Graviotto, esperan un varón” , aseguró la periodista en pleno aire.

La sorpresa fue doble: por un lado, la maternidad nuevamente en la vida de Juana; por otro, que la llegada de este bebé se produzca en medio de un vínculo que se creía cerrado. Entre versiones de reencuentros, viajes al exterior y un futuro incierto, la noticia abre interrogantes sobre cómo se reconfigurará su vida personal.

En abril, Juana y Sebastián Graviotto habían confirmado que cada uno seguiría su camino por separado . La actriz y el instructor de esquí llevaban años juntos y compartían un hijo, Belisario, pero la relación parecía agotada.

En Puro Show contaron que, tras la ruptura, Graviotto atravesaba una etapa difícil en lo laboral . La temporada invernal no fue buena, había poca nieve y sus trabajos como instructor se vieron afectados. En medio de esos altibajos, las visitas a Juana hicieron que la cercanía volviera a surgir. Según se comentó, fue en uno de esos encuentros donde ocurrió el embarazo.

Hoy, el instructor se encuentra fuera del país, trabajando en el exterior. Mientras tanto, Juana atraviesa el inicio de esta nueva etapa en Buenos Aires, acompañada por su círculo íntimo.

juana repetto Juana Repetto con Sebastián Graviotto y Belisario, el menor de sus hijos. @juanarepettook

Al igual que con Toribio, un embarazo que enfrenta sola

No es la primera vez que Juana Repetto decide llevar adelante una maternidad sin una pareja estable a su lado. En 2016 nació Toribio, su primer hijo, fruto de una inseminación artificial con donante anónimo. En aquel momento, ella misma explicó que era un deseo personal y que no necesitaba una pareja para cumplirlo.

La diferencia ahora es que el padre de este tercer bebé es alguien muy presente en su historia: Sebastián Graviotto, con quien mantiene un vínculo afectivo atravesado por idas y vueltas. Aun así, desde su entorno remarcan que no hubo reconciliación formal y que la actriz eligió dar la noticia sin aclarar un posible regreso.

En su publicación en redes, Juana se mostró feliz y tranquila. La reacción de sus seguidores fue inmediata, con mensajes de apoyo y sorpresa. Muchos recordaron que ya había enfrentado rumores y especulaciones sobre su vida amorosa, y que esta vez prefirió esperar tres meses de embarazo para dar a conocer la noticia.