Sebastian Stan es Donald Trump en el primer tráiler de "The Apprentice"

“Ataque, ataque, ataque; no admitas nada, niégalo todo; pase lo que pase, reclama la victoria y nunca admitas la derrota”, dice Cohn. Luego agrega: “Tiene que estar dispuesto a hacerle cualquier cosa a cualquiera para ganar”.

Las instrucciones de Cohn se reproducen junto a un montaje en el que Trump trabaja en nuevos edificios (y los promociona) y asiste a eventos deslumbrantes con Ivana Trump (Maria Bakalova). También se ve a Trump sirviéndose una “bola de queso” en una reunión, para disgusto de Cohn, y siendo criticado tanto por Cohn como por Ivana, quien le dice “tu cara parece una naranja”.

También se muestra a Trump mirando un botón de Reagan que reza “Make America Great Again” y sonriendo.

