Según Keith Richards dos miembros de los Beatles hubiesen encajado en los Rolling Stones

En declaraciones a The Telegraph, Keith Richards habló sobre los Beatles y la rivalidad entre los fans de la banda en los años sesenta con los Rolling Stones .

En dicha entrevista Richards dijo que John Lennon y George Harrison habrían encajado en los Rolling Stones. Keith explicó: "No creo que John Lennon hubiera tenido muchos problemas para encajar en los Stones, o George, si puedes imaginar que ese tipo de cosas sucedieran" .

Continuó: “Éramos de la misma generación y a todos nos encantaba la misma música. Cuando escuchamos a The Beatles por primera vez, nos sentimos aliviados de que hubiera otra banda en Inglaterra en el mismo tema que nosotros. Y en unos pocos meses, esa pista se convirtió en la pista principal”.

Eric Clapton, John Lennon, Mitch Mitchell y Keith Richards en The Dirty Mac.

Hablando sobre la aparición de McCartney en la canción del álbum "Bite My Head Off" tocando el bajo, Richards dijo: “Paul estaba en la ciudad... Y no pudimos mantenerlo alejado, bendito sea. Y oye, si puedes incluir a uno de los Beatles en tu canción, ya sabes, lo haces".

Y añadió: “Paul es un tipo muy amable con quien tocar; Hemos sido grandes amigos desde siempre”.