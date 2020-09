Septiembre arrancó con estrenos y un nuevo jugador en el streaming

El 18 llegará lo nuevo de Ryan Murphy, “Ratched”, drama de horror a partir del clásico “Atrapado sin salida”, con Jack Nicholson que se centra en Mildred Ratchet, la enfermera del psiquiátrico de Carolina del Norte y cuyos orígenes se relatarán en esta historia. Algo así como “Bates motel” con la infancia del joven Norman de “Psicosis”.

En HBO lanzan el 14 de septiembre la serie “The Third Day” con Jude Law, Emily Watson y Naomi Harris, sobre un hombre que llega a una misteriosa isla en la costa británica, donde conoce a un grupo de isleños dispuestos a conservar sus tradiciones a cualquier costo. Mañana debuta el documental de música “Eco en el cañón”, particular movimiento que surgió en la zona de Laurel Canyon, en Los Angeles, donde confluyeron The Byrds, The Mamas and The Papas y Buffalo Springfield, entre otros.

En Amazon lo mejor que se vio hasta ahora fue la serie “Hunters” con Al Pacino sobre cazadores de nazis y una estética y tono muy en línea con “Bastardos sin gloria” de Tarantino. Esa plataforma ofrece además gran cantidad de films infantiles que no pasaron por la TV luego de su estreno en cines como este mes son “Vernom” o “La gran aventura Lego”. Mañana llega la segunda temporada de “The Boys”y ya pueden verse “Buffy, la cazavampiros” “La jauría”, “24”, “Malcolm in the Middle” y “Dexter”.

Entre los recomendados de la nueva plataforma de nicho Accorn TV, que ofrece series de cadenas como BBC, ITV, Channel 4, ABC Australia y RTE, figuran “The Last Enemy’, miniserie que protagoniza Benedict Cumberbatch (“Historia de un matrimonio”) en 2008. Ubicada en una Londres futurista, se centra en un genio de las matemáticas. La segunda es “19-2”, un drama policíaco canadiense sobre dos policías de Montreal.