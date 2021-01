"Sex and the City" en la edad de la razón

La ausencia de Cattrall, que interpretaba a la casi ninfómana Jones, llamó la atención ayer en las redes sociales. En Instagram, un fan de la serie pregunto si eso se debía a la mala relación (según rumores) entre ella y Parker, pero fue la misma protagonista y productora la que respondió: “No. Nunca me llevé mal con Kim. Nunca dije eso. Simplemente, Samantha no forma parte de esta historia. Pero ella siempre será parte de nosotras”. La última vez que Cattrall interpretó a Samantha fue en la película “Sex and the City 2”; desde entonces, dijo que ya no querría volver a formar parte de una serie ni de una película con ese personaje. En un reportaje televisivo en 2017, manifestó que nunca fueron amigas con sus colegas de “Sex and the City”, y agregó: “sólo compañeras de trabajo, y está bien que así haya sido”.