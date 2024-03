Jim Parsons, quien interpretó a Sheldon Cooper, y Mayim Bialik, a su esposa Amy, volverán a la pantalla chica en el universo de ''The Big Bang Theory''.

Series: vuelve Sheldon Cooper, de ''The Big Bang Theory'' a la televisión

El protagonista de la popular serie ''The Big Bang Theory'' , Jim Parsons , regresará para el último capitulo de ''Young Sheldon'' , que forma parte del mismo universo. Además, su esposa en el show, interpretada por Mayim Bialik , también dirá presente como estrella invitada el próximo 16 de mayo, cuando se transmita en Estados Unidos dicho final de la serie.

Parsons ha formado parte de ''Young Sheldon'' desde el principio, ya que era el narrador del programa , así como también un productor ejecutivo. Pero esta es la primera vez que aparecerá en forma física dentro de este universo, desde el final de la exitosa serie en 2019. Por el lado de Bialik, apareció de la misma forma, con voz en off, en dos episodios del spin-off.

“Young Sheldon” se estrenó en 2017, aún con ''The Big Bang Theory'' en el aire, que luego terminó dos años después. La noticia de la próxima aparición de Parsons y Bialik llega un día después de que CBS hiciera oficial que este universo se expandirá a través de un nuevo spin-off para la próxima temporada sobre el hermano de Sheldon, Georgie (Montana Jordan) y su nueva esposa Mandy (Emily Osment).

Junto con Armitage, “Young Sheldon” también está protagonizada por Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, Emily Osment y Parsons como la voz de Sheldon. Lorre, Molaro, Steve Holland, Nick Bakay, Parsons y Todd Spiewak son los productores ejecutivos del programa, que proviene de Chuck Lorre Productions en asociación con Warner Bros. Television.

"Poder contar el origen de Sheldon Cooper y ampliar la historia para incluir a toda la familia Cooper ha sido una experiencia maravillosa", dijeron Holland, Molaro y Lorre en un comunicado conjunto en noviembre pasado. "Estamos agradecidos con nuestros fanáticos por abrazar este capítulo de los Coopers durante las últimas seis temporadas".

Max anunció un nuevo spin-off del universo ''The Big Bang Theory''

Podría haber otras posibilidades de que Parsons y Bialik se reúnan en el futuro. Otro spin-off de “Big Bang Theory” está potencialmente en proceso en Max de Lorre, a través de su acuerdo general con Warner Bros. Television. Se cree que es una serie de una hora que presenta un elenco mayoritariamente nuevo con potencial para que estrellas conocidas de “Big Bang” aparezcan como invitadas.

En los años transcurridos desde “Big Bang Theory”, además de “Young Sheldon”, Parsons ha estado ocupado con series como “Hollywood”, así como con películas “The Boys in the Band” y “Spoiler Alert”. Bialik protagonizó la comedia “Call Me Kat” y también fue uno de los presentadores de “Jeopardy”, puesto que dejó recientemente.