El universo de Star Trek se expande con la llegada de la serie "Strange New Worlds"

En ese sentido, "Strange New Worlds" trae nuevamente a la pantalla a los personajes más recordados de la serie original, con Rebecca Romijn en el rol de Número Uno y Ethan Peck como Spock, el emblemático científico mitad humano y mitad vulcaniano.

Ubicada años antes de los acontecimientos vistos en la tira de los 60, el equipo explorará mundos hasta ahora desconocidos a través de la galaxia durante una misión desplegada a lo largo de un lustro, con una propuesta narrativa que busca actualizar con una mirada contemporánea ciertos elementos de la trama.

Además, el elenco de la producción se completa con la participación de Jess Bush ("Playing for Keeps"), Christina Chong ("Line of Duty"), Melissa Navia ("New Amsterdam"), Babs Olusanmokun ("Duna") y Bruce Horak ("Warehouse 13") como invitado especial, entre más.

La franquicia de Star Trek, que al día de hoy continúa cosechando fieles seguidores y seguidoras -con los famosos "trekkies"- alrededor del mundo, comenzó en 1966 con la emisión en el canal NBC de la producción de tres temporadas, hoy conocida como "The Original Series", creada por el guionista y productor estadounidense Gene Roddenberry y con Leonard Nimoy en el papel de Spock.

Rápidamente la historia tomó una enorme trascendencia en la cultura popular, y el fenómeno dio pie a la realización de películas, nuevas entregas televisivas, videojuegos, novelas e historietas.

Entre ellas destacan "Star Trek: La serie animada", con 22 episodios transmitidos entre 1973 y 1974, y las secuelas para la pequeña pantalla "The Next Generation", "Deep Space Nine" y "Voyager".

Además, en 2009 estrenó en cines un reinicio de la franquicia dirigido y producido por el reconocido J. J. Abrams, que continuaría con otras dos secuelas y una tercera a estrenar en 2023, en las que Chris Pine es acompañado por actores como Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldaña, Simon Pegg y Eric Bana.