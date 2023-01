Briella, una cantante venezolana, acusa a Shakira y Bizarrap de plagio

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnTDyWTJg-P%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFxzbNtjjnmZC18XvW0owfiNdf7CYNLgxJWFKZAFZCQyQLNvgl7aaOT60ok2VjcbqDqq0ji0PV4UAnBfLbVJZAaPkura2vel5h1D7X22wr5DwnX1BWCErZBoDEh6JacNpihGBFctetcR3OzzvSXi5fEfDlfrkZAQZDZD View this post on Instagram A post shared by briella (@briellamusica)

Igualmente, en otras publicaciones aprovechó para aclarar que admira tanto al productor como a la autora de Dónde están los ladrones y que no tiene ánimos de buscar conflictos. “Este video no lo hice con la intención de desprestigiar a Biza ni a Shakira. Yo los admiro. Soy fan de toda la vida de Shakira. Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme”, explicó.

Aunque concluyó expresando su malestar por la situación, ya que teme no haber sido notificada si su canción fue utilizada como inspiración. “De verdad, si mi canción fue utilizada como sample o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que 'claro'".

El tema de Briella