Show business

Netflix recurrió ante la máxima corte de Brasil la decisión provisional de un juez de retirar del aire “La primera tentación de Cristo”, una sátira navideña en la que Jesús es retratado en una relación homosexual, según la institución judicial. El recurso fue admitido ayer por el Supremo Tribunal Federal (STF) y está en manos del juez Gilmar Mendes.

“Nosotros apoyamos fuertemente la expresión artística y vamos a luchar para defender ese importante principio, que es el corazón de grandes historias”, afirmó mediante un comunicado la plataforma de streaming, que declinó hablar del recurso.

“La primera tentación de Cristo”, estrenada en Netflix el 3 de diciembre, fue criticada por políticos conservadores, evangélicos y católicos, y miles de personas suscribieron una petición en charge.org pidiendo su cancelación.

Este miércoles el juez de segunda instancia de la ciudad de Rio de Janeiro (sureste), Benedicto Abicair, respondió a un pedido de la asociación católica Centro Don Bosco de la Fe y la Cultura y determinó de manera provisional que el especial de 46 minutos fuese retirado del aire.

Un día después de la decisión, la pieza sigue disponible en el catálogo de Netflix. Ayer la productora brasileña Porta dos Fundos, responsable de la sátira, dijo en un comunicado que está “contra cualquier acto de censura, violencia, ilegalidad, autoritarismo”. El grupo de comediantes afirma que continuará divulgando sus piezas semanales y que confía en el poder judicial “para mantener la defensa histórica de la Constitución brasileña”.

El 24 de diciembre, al menos cuatro encapuchados lanzaron bombas molotov a la sede de la productora en Rio de Janeiro, sin que se produjeran víctimas.

La Policía identificó a Eduardo Fauzi como sospechoso del ataque tras analizar grabaciones de más de 50 cámaras de vigilancia. El sujeto es considerado fugitivo.

Fauzi, que fue arrestado en 2013 por haber golpeado al secretario de Seguridad del estado de Rio y con antecedentes que incluyen una veintena de condenas por agresiones o amenazas, huyó a Rusia, por lo que la Policía Federal lo incluyó en la lista roja de Interpol.

Porta dos Fundos, productora de comedias que se fundó en 2012, ganó el año pasado un premio Emmy Internacional en la categoría Comedia por el especial de Navidad de 2018, también disponible en Netflix.

ADIÓS A

BUCK HENRY

Uno de los humoristas más corrosivos de EE.UU., Buck Henry Zuckerman, más conocido como Buck Henry a secas, murió la noche del miércoles en Los Angeles, víctima de un paro cardíaco. Hijo de un brigadier general de la Fuerza Aérea y de una comediante del cine mudo que empezó como bañista de Mack Sennett, Buck pasó por una academia militar, luchó en la Guerra de Corea, y terminó recalando en la televisión, donde en 1966 inventó con Mel Brooks la serie “Superagente 86”. Al año siguiente, adaptando una novela de Charles Webb, escribió el guión de “El graduado”, éxito mundial que revolucionó unos cuantos conceptos familiares y sexuales. De esa primera época son asimismo los guiones de “Candy”, “Trampa 22”, fuerte sátira antimilitarista, “Is there sex after death?”, “Qué pasa, doctor?”, hoy un clásico de la comedia americana, “El día del delfín” y otros títulos que hicieron época. Buck Henry también fue codirector de “El cielo puede esperar”, junto a Warren Beatty, director de una sátira sobre la familia presidencial; “First Family”, columnista de “Play Boy”, protagonista de “Búsqueda insaciable” (la de los padres de una chica hippie), figura invitada de unas 40 comedias y habitual del programa “Saturday Night Live”, que él ayudó a nacer, y, entre otras locuras, presidente de una curiosa Society for Indecency to Naked Animals, que reclamaba el cierre del zoológico de San Francisco hasta tanto no le pusieran pantalones a los burros y el elefante. Dato curioso: en 1996 visitó la Argentina, como narrador de un viaje en el Tren Patagónico y La Trochita para un capítulo de la serie de la BBC “Great Railways Journeys”. Por suerte no lo mandaron viajar en el Roca.