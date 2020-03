Show business

NI JAMES BOND PUDO CON EL CORONAVIRUS

El estreno de la nueva película de James Bond, “No Time to Die”, se postergó de abril a noviembre debido a la propagación del coronavirus, con el objetivo de evitar la pérdida de millones de dólares en los principales mercados. El 25ª film de 007 iba a lanzarse internacionalmente en abril, pero la producción canceló las giras publicitarias de la película en China, Corea del Sur y Japón tras el comienzo de la expansión de la epidemia. La película se estrenará en el Reino Unido el 12 de noviembre de 2020 con fechas de lanzamiento en todo el mundo a continuación, incluido el lanzamiento en los Estados Unidos el 25 de noviembre de 2020.

BEN AFFLECK INTERPRETA SU PROPIO ALCOHOLISMO

En “The Way Back” (“El camino de vuelta”), Ben Affleck vuelve al cine en un papel que conoce muy bien: el de un alcohólico que atraviesa conflictos familiares y se divorcia antes de encontrar una nueva esperanza en la vida. Después de confesarse sobre sus propias luchas con el alcohol, sus tres rehabilitaciones y la muy pública ruptura de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner, Affleck también se interpreta a sí mismo en el inesperado papel de un portavoz de la adicción. “Me sorprendió hasta qué punto que yo sea un alcohólico en recuperación y esté interpretando a uno en esta película afectó a las personas”, dijo Affleck, de 47 años. “Estoy contento. No hay nada heroico al respecto pero tal vez pueda ser útil que la gente vea que no es el final”. “The Way Back” se estrenará mañana en los cines estadounidenses.