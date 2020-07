Murió Carl Reiner, gigante de la comedia

Los Angeles - El legendario guionista, comediante y director Carl Reiner, que formó un equipo creativo con Sid Caesar y Mel Brooks, “murió anteanoche a los 98 años de causas naturales en su casa de Beverly Hills”. Creador y coestrella de la clásica serie de televisión “El show de Dick Van Dyke”, tenía 98 años. Su carrera se extendió durante siete décadas y abarcó todos los medios, desde el teatro hasta la televisión y el cine, incluyendo la dirección de los films “El cómico”, con Dick van Dyke (1969) “¡Dios mío!” (1978), con George Burns, y tres colaboraciones con Steve Martin, “El patán” (1979), “Cliente muerto no paga” (1982, un extraordinario experimento de montaje con clásicos del film noir, en el que Martin interpretaba a un detective que interactuaba con Bogart, Cagney y otros actores clásicos), y “Doctor Erótico”, entre otros varios films. También hizo un papel como anciano estafador en la nueva serie de “Ocean’s Eleven”. Incluso a sus 90 años asumió papeles poniendo su voz y tuvo una actuación central en “If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast” (“Si no estás en el obituario, desayuna”), un documental sobre personas que se mantenían activas a los 90.