El actor Bruce Campbell reveló que le quedan "5 años de vida" tras su diagnóstico de cáncer

En marzo, Campbell había anunciado públicamente que padecía una enfermedad que "tratable, pero no curable".

El actor de 68 años dio detalles sobre su salud y la enferemedad que atraviesa.

El actor, reconocido por protagonizar la saga Evil Dead , Bruce Campbell habló tras revelar su diagnóstico de cáncer . Durante una aparición el 2 de septiembre en el programa The Adam Carolla Show, Campbell dijo que le habían dado cinco años de vida, "aproximadamente" , tras ser diagnosticado con cáncer. No reveló qué tipo de cáncer padece.

“Con el tipo de cáncer que tengo, del que no quiero hablar, la situación actual es de cinco años” , dijo Campbell. “Pero he decidido firmemente vivir con él, no morir a causa de él” .

Continuó diciendo que es fácil “caer en un laberinto” dado que “el laberinto del cáncer es enorme”. Explicó: “Puedes participar en grupos de discusión con 10.000 hombres que tienen exactamente lo mismo que tú. Yo no me acercaría a eso ni con un palo de diez metros”.

La aparición de Campbell en el podcast fue para promocionar su nueva película, Ernie & Emma , que narra la historia de un vendedor de peras de un pequeño pueblo tras la muerte de su esposa, Emma.

A pesar de su estado de salud, Campbell afirmó que decidió seguir adelante con su vida y vivir con normalidad: "Cuando promociono esta película, no tengo nada que hacer. Tengo la mente despejada cuando promociono esta película. Uno tiene que tomar la decisión de: 'Ok, pero ¿tengo que parar todo lo que estoy haciendo por esto?'. Pues no. Así que, literalmente, es como un juego de golpear topos".

Añadió: “Uno no muere de cáncer, muere por lo que el cáncer le hace. Hace cosas raras, y luego hay que afrontarlas y seguir adelante”.

El anuncio de Bruce Campbell sobre su salud

En marzo, Campbell había anunciado públicamente que padecía una enfermedad que "tratable, pero no curable".

En una publicación en redes sociales, el actor escribió: "Hola a todos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama 'oportunidad', así que usemos ese término: estoy teniendo una de esas. También se le llama un tipo de cáncer 'tratable', no 'curable'. Pido disculpas si esto les sorprende; a mí también me sorprendió".

“La buena noticia es que no voy a dar más detalles”, continuó. “Publico esto porque, profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariciones públicas, las convenciones de fans y el trabajo en general pasarán a un segundo plano para dar prioridad al tratamiento. Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder salir de gira con mi nueva película, Ernie & Emma, este otoño”.

“Eso es todo”, concluyó. “No intento ganarme la simpatía ni pedir consejos; solo quiero adelantarme a los acontecimientos por si acaso se difunde información falsa (que seguramente se difundirá). No teman, soy un viejo cabrón y cuento con un gran apoyo, así que espero estar por aquí un buen tiempo. Como siempre, son los mejores fans del mundo y ¡espero verlos pronto!”.