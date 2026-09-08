La Justicia cerró la causa de Ernestina Pais y confirmó que su muerte se trató de un accidente

Esta decisión se suma a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica.

Estos resultados se suman a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica.

La Justicia cerró la investigación por la muerte de la periodista Ernestina Pais y determinó que falleció a consecuencia de un accidente . Esta decisión se suma a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica.

La fiscal de San Isidro Carolina Asprella le confirmó a la agencia NA que dio por terminado el expediente luego de recibir los resultados de la última pericia que estaba pendiente.

La conductora y actriz murió el 26 de junio, cuando el auto que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un cruce ferroviario de San Isidro cerca de las 20 horas. El choque ocurrió en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, con Pais como única víctima fatal.

La investigación buscaba determinar, entre otras cuestiones, si el vehículo podía haber sufrido algún desperfecto que hubiera provocado el siniestro. Sin embargo, la pericia accidentológica descartó que existieran fallas mecánicas y tampoco encontró indicios de que otra persona hubiera intervenido en el hecho.

Con esos resultados, sumados a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica, la Fiscalía dio por confirmada la hipótesis del accidente.

Con esos resultados, la Fiscalía dio por confirmada la hipótesis del accidente.

La investigación por la muerte de Ernestina Pais suma un dato clave: qué reveló el examen toxicológico

La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó un dato clave: el examen toxicológico realizado al cuerpo de la conductora confirmó que no presentaba alcohol ni sustancias prohibidas en sangre al momento del accidente ocurrido el pasado 27 de junio en un paso a nivel de Martínez.

La información fue dada a conocer por el periodista Rodrigo Alegre, quien señaló que el informe ya fue incorporado al expediente que lleva adelante la Fiscalía de San Isidro. El resultado descarta una de las hipótesis que se analizaban en el marco de la investigación.

El estudio complementa los resultados preliminares de la autopsia, que habían determinado que la conductora falleció como consecuencia de un severo traumatismo de cráneo provocado por el impacto del Tren de la Costa contra el vehículo que conducía.