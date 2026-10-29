James Gunn dio detalles sobre el posible regreso de Margot Robbie como Harley Quinn al Universo DC

El codirector de DC Studios lanzó un podcast titulado "The Suicide Squad: Is It Canon?" donde respondió preguntas de los fans sobre qué personajes se transferirían a su nuevo universo.

James Gunn dio detalles sobre el futuro del Universo DC y habló sobre el posible regreso de Margot Robbie como Harley Quinn.

El codirector de DC Studios lanzó un podcast titulado "The Suicide Squad: Is It Canon?" donde respondió preguntas de los fans sobre qué personajes se transferirían a su nuevo universo.

Cuando surgió el tema de Harley Quinn, interpretada por Robbie, Gunn dijo: "Creo que Harley es en realidad una de las cosas más difíciles de justificar como canon en el Universo DC" .

Gunn señaló que la relación entre Harley y el Joker es muy específica, y que el Joker aún no ha sido establecido en el Universo DC. El cineasta recordó a los espectadores que solo Batman ha sido establecido en su cameo en la serie animada Creature Commandos.

Recordando el tiempo que pasó dirigiendo a Margot Robbie en The Suicide Squad de 2021, Gunn dijo que Robbie "es una de mis actrices favoritas con las que trabajar", y agregó: "Está genial en la película. Me encanta como Harley".

“No sé si quiere volver a interpretar a Harley. Quizás ya lo haya superado”, dijo Gunn.

La copresentadora del podcast, Jennifer Holland, señaló que Robbie se ha convertido en una estrella aún más grande desde que filmó The Suicide Squad. Sin embargo, Gunn dijo que Robbie puede regresar como Harley Quinn si así lo decide.

“No sé qué piensa Margot sobre todo esto”, dijo. “Harley es un personaje que casi seguro usaré en el Universo DC, y si Margot quiere interpretarla, haré todo lo posible por explicarlo dentro de ese universo. Pero si no quiere, entonces podría optar por otra actriz, con quien no tenga que estar vinculado a lo que le suceda a Harley en esta película”.

Robbie interpretó por primera vez a Harley Quinn en Suicide Squad de 2016 y retomó el papel en Birds of Prey a de 2020. Cuando Gunn asumió el papel de los villanos en The Suicide Squad de 2021, Quinn también regresó.