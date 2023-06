Spider-Man A Través del Spider-Verso es más que cine

Hoy en día hay películas de superhéroes que te hacen preguntarte si el género finalmente se habrá agotado. Spider-Man A Través del Spider-Verso (Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023) deja muy chica la conversación porque es tanto más que ese género. La nueva aventura en el universo del arácnido es la verdadera expresión de la frase “llevar los comics a la pantalla grande" y la muestra de que, cómo dijo Guillermo del Toro , la animación es más que un género: es un medio diferente.

Para seguir el camino de Spider-Man: Un Nuevo Universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018), el equipo, liderado por los guionistas y productores Phil Lord y Chris Miller , reintroduce la historia de la primera película. Miles Morales es mordido por una araña radioactiva de otro universo, Peter Parker muere , dejándole el manto de Spider-Man, y el joven e inexperto héroe queda envuelto en una aventura con varios Hombres Araña de distintos universos paralelos.

Esta secuela se siente como la verdadera película después de una introducción . El caos causado en la primera parte pone en riesgo la estabilidad de todos los universos paralelos y se crea un grupo de Spider-Man del multiverso para mantener el orden. Miles va a jugar un rol central pero probablemente no el que él espera.

En esta ocasión son centrales conflictos como crecer a destiempo y en soledad, no entenderse con los padres y aprender a perder a otros. Estas ideas tan comunes de películas “coming of age” resaltan mucho en arquetipos como Spider-Man, quien fue concebido en sus orígenes como un superhéroe con el que se podía empatizar por su costado humano de clase trabajadora.

Más prominente aún es la idea de la predestinación, de romper ciclos y querer ser dueños de nuestras decisiones. Este tema cruzará no solo esta película sino su segunda parte, “Más allá del Spider-Verso”, que se estrenará en marzo de 2024.

spider man a través del spider verso - 3 Sony Pictures

La existencia de una segunda mitad es palpable durante todo el film. Los guionistas aprovechan para tomarse su tiempo en establecer el desarrollo emocional de cada personaje, así como realizar secuencias de acción que nada tienen que envidiarle a las grandes producciones live-action.

En esta comparativa es donde Spider-Man: A través del Spider-Verso rompe con todo. Los grandes tanques de superhéroes “de carne y hueso”, justamente, tratan de vendernos universos verosímiles del tipo “cómo sería el mundo si existieran los superhéroes”. El equipo de Spider-Verse toma las palabras de Del Toro y usa el mundo de la animación para conseguir algo que ninguna otra pudo: realmente meter al espectador en el mundo de los cómics a través de la pantalla grande.

La cantidad de estilos artísticos diversos, mecánicas nacidas en el papel y clichés de la industria del cómic que se usan requerían cientos de artículos para repasarlas, junto a la cantidad de referencias al universo de Spider-Man (cine, series, videojuegos, lo que se les ocurra) que la película logra meter nunca desentonando sino creando distintos matices de su propia forma de narrar.

Spider-Man_ A Través del #SpiderVerso _ Tráiler Oficial _ Doblado.mp4 Sony Pictures - Marvel Studios

Esto no se logra sin un talento y técnica para el mundo del cine y de la animación que no son comparables a ningún otro formato o película. No existe película de animación como A través del Spider-Verso. Otra vez la franquicia se vuelve un faro para establecer cómo se hacen películas con estos personajes, en este medio y en el cine en general.

Todo funciona en conjunto. La belleza de lo que te pone adelante, animado con técnica perfecta e innovación nunca antes vista, la música, el elenco de voces, la profundización de personajes a un ritmo pausado pero sin sentirse lento y la constante apertura de un universo de universos donde las posibilidades no tienen fin. Hasta que la película termina y la sensación única que queda es: ¿Cómo hacemos para esperar a la segunda parte?

Va a ser una larga espera, pero por suerte podemos ver Spider-Man: A través del Spider-Verso todas las veces que sea necesario para detenernos en cada cuadro y explorar sus cientos de detalles por segundo.