Star Wars: Damon Lindelof prepara el guion para una nueva película

Obaid-Chinoy es dos veces ganadora del Oscar por dirigir los cortos documentales Saving Face y A Girl in the River: The Price of Forgiveness. Más recientemente, dirigió dos episodios de la serie Disney+ de Marvel Ms. Marvel.

La noticia del proyecto en desarrollo llega cuando Lucasfilm se encuentra en una encrucijada con Star Wars. Si bien el estudio ha tenido un gran éxito con sus series de acción real para Disney+, que incluyen a The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi y Andor, no ha estrenado una película en los cines desde The Rise of Skywalker de 2019.

Después de anunciar en 2020 que Patty Jenkins dirigiría Rogue Squadron para su estreno en diciembre de 2023, Disney retiró la película de su calendario de estrenos en septiembre. Hay una película sin nombre de Star Wars que está programada para estrenarse en diciembre de 2025, pero ninguno de los otros proyectos cinematográficos, incluidos los de Taika Waititi, Rian Johnson y Kevin Feige, han sido anunciado oficialmente, y mucho menos dado una fecha de lanzamiento.