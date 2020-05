¿Por qué se celebra el "Día de Star Wars" el 4 de mayo?

El 3 de mayo de 1979, la conservadora Margaret Tatcher ganó las elecciones en Inglaterra y fue nombrada primera ministra tras lograr la mayoría en el Parlamento. Un día después, el diario “London Evening News” decidió publicar la noticia con un particular titular que hacía referencia a la película de George Lucas: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations".

Este titular se pronuncia igual que la icónica frase de la saga "May the Force be with you", que es español es “Que la fuerza te acompañe”. Es la misma que emplean los Jedi para saludarse en el film.

Los fanáticos de las películas de Star Wars la adoptaron como propia y a partir de allí celebran todos los 4 de mayo. Además de maratones con las 9 películas, se realizan concursos de cosplay y disfrutan el juego en línea, entre otras actividades.