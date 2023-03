Steven Spielberg reveló cuál de sus películas es su favorita

“Quiero acompañar a mis hijos cuando vean a E.T. con ellos por primera vez. No quiero que vean E.T. sin papá sentado allí, especialmente las partes de miedo al principio".

“A veces veo cosas que tenía la intención de hacer y no hice, y a veces veo cosas que habrían sido una mejor idea que lo que veo ahora todos estos años después, pero en su mayor parte, E.T. es una película bastante perfecta ”.

Añadió: "Es una de las pocas películas que he hecho que realmente puedo mirar hacia atrás una y otra vez".

E.T. el extraterrestre, fue estrenada en 1982, ganó cuatro premios Oscar, incluidos los de Mejor Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora Original. La película fue protagonizada por Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote y Drew Barrymore.

Spielberg dijo que E.T. no es la única película que ha dirigido que puede volver a ver. "Hice como 34 películas y, y no voy a nombrar cuáles son más allá de E.T., hay unas cinco o seis películas que puedo volver a ver, pero normalmente no hago eso", agregó.

Los otros créditos notables del director incluyen Los cazadores del Arca perdida, Encuentros cercanos del tercer tipo, Salvando al soldado Ryan y Atrápame si puedes.

La última película de Spielberg es el drama The Fabelmans, que se basa libremente en la educación del director. La película ha sido nominada a siete premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.