Steven Spielberg habló sobre su deseo de pasar del cine a la televisión

Steven Spielberg reveló en el podcast estadounidense Smartless que planea dirigir en televisión en el futuro. Spielberg no es ajeno a la pantalla chica, ya que produjo miniseries aclamadas como "Band of Brothers" de HBO, pero nunca antes dirigió personalmente un programa de televisión completo. Eso cambiará en el futuro, dijo al tiempo que reveló que “Mare of Easttown” es el tipo de proyecto que lo llevaría a la televisión.