Streaming: un estudio de Disney revela nuevos hábitos en el consumo de entretenimiento

Generation Stream: Global Edition analizó el estado de los patrones de consumo de streaming en 14 países de todo el mundo, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

Con la evolución del streaming , ha nacido una nueva generación con nuevas formas de compartir el entretenimiento, nuevas motivaciones para hacerlo, nuevos hábitos de consumo, y hasta nuevos tipos de consumidores.

Generation Stream: Global Edition , realizado por Disney Advertising , analizó el estado de los patrones de consumo de streaming en 14 países de todo el mundo, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

El estudio revela las tendencias globales de consumo y explica por qué las audiencias se conectan emocionalmente con ciertos contenidos, como resultado de la transformación de la televisión , lo que también influye en las decisiones de los espectadores sobre qué ver.

Asimismo, analiza cómo las plataformas pueden responder a un consumo cada vez más multicultural, expansivo y compartido, no solo por la variedad de contenidos que ofrecen los servicios de streaming, sino también porque se han integrado en la rutina diaria de las personas en distintos momentos del día.

Uno de los hallazgos de la investigación tiene que ver con los distintos tipos de consumidores de streaming, clasificados en cuatro segmentos distintos. Cada segmento refleja una serie de motivaciones emocionales que impulsan a las audiencias a consumir contenido en función de su estado de ánimo y sus elecciones de contenido, destacando géneros y emociones específicas para cada uno. Así, según Generation Stream, existen cuatro nuevos segmentos globales:

Modeladores sociales (Social Shapers): Estas personas eligen series o películas, como realities, que marcan tendencia o generan debate, porque usan el streaming como una herramienta para compartir, comentar y formar parte de conversaciones colectivas. Los modeladores sociales son capaces de convertir un estreno, final de temporada o evento en vivo en un “evento social”.

Estas personas eligen series o películas, como realities, que marcan tendencia o generan debate, porque usan el streaming como una herramienta para compartir, comentar y formar parte de conversaciones colectivas. Los son capaces de convertir un estreno, final de temporada o evento en vivo en un “evento social”. Escapistas empáticos (Empathetic Escapists): Estas personas encuentran en el streaming un refugio emocional. Ver contenido es una experiencia que les permite desconectarse del mundo exterior e involucrarse en historias profundas que les brindan una conexión empática con los personajes. Estos espectadores suelen preferir géneros como anime, ciencia ficción, fantasía o historias de superhéroes.

Estas personas encuentran en el streaming un refugio emocional. Ver contenido es una experiencia que les permite desconectarse del mundo exterior e involucrarse en historias profundas que les brindan una conexión empática con los personajes. Estos espectadores suelen preferir géneros como anime, ciencia ficción, fantasía o historias de superhéroes. Exploradores reflexivos (Reflective Explorers) : Estas personas acuden al streaming cuando se sienten curiosos o nostálgicos y buscan contenidos que les despierten ideas, emociones o recuerdos. Los exploradores reflexivos disfrutan de los documentales, y todo aquello que los invite a reflexionar.

: Estas personas acuden al streaming cuando se sienten curiosos o nostálgicos y buscan contenidos que les despierten ideas, emociones o recuerdos. Los disfrutan de los documentales, y todo aquello que los invite a reflexionar. Personas que conectan por bienestar (Comfort Connectors): Para estas personas, el streaming es parte de su rutina de bienestar y cumple un rol clave, especialmente de noche, cuando se convierte en una herramienta de desconexión y reconexión emocional. Priorizan el contenido que los ayude a relajarse o reír, por lo que muestran una preferencia por contenidos ligeros y familiares como comedias, dramas románticos, telenovelas y series históricas.

¿Cuáles son las expectativas de los públicos latinoamericanos y por qué las personas conectan emocionalmente con ciertos contenidos?

El estudio también reveló cinco tendencias globales de alto impacto que inciden de manera directa en la configuración de las audiencias.

La primera se denomina Visualización Intencional (“Intentional TV Watching”) y fue el puntapié para esta nueva forma de segmentar las audiencias. Esta tendencia sostiene que las personas ya no sintonizan contenidos solo para “mirar algo”, sino que eligen qué mirar con una intención definida. El contenido se convierte en una fuente de acompañamiento y una forma de reconectar con sentimientos que brindan bienestar.

A medida que los algoritmos se perfeccionan, los consumidores no eligen entre la tecnología o los vínculos sociales: quieren ambas cosas. Con relación a este punto, aunque casi la mitad de los argentinos considera que las recomendaciones algorítmicas son útiles y precisas, el deseo de personalización emocional y social sigue siendo fuerte. Al 66% de las audiencias argentinas le gusta recibir recomendaciones de series y películas que sus familiares y/o amigos ya estén mirando. Los “streamers” argentinos son los más propensos de toda la región a confiar en lo que sugieren sus familiares y amigos. Esta tendencia muestra que las audiencias no eligen entre una cosa u otra: buscan una experiencia que combine el toque humano con la precisión del algoritmo.

Respecto al entretenimiento deportivo, a los eventos en vivo se suma una creciente cuota de entretenimiento integrada al deporte a través de nuevos formatos y narrativas, lo que ha expandido las formas de consumo: más posibilidades de seguir un mismo evento desde distintas canchas, más oportunidades de ser fan de equipos más allá del club local, e incluso de acceder a disciplinas internacionales.

En cuanto al origen del contenido, Latinoamérica lidera la adopción del consumo de contenido internacional, con una fuerte valoración por la diversidad y las historias universales, y una alta aceptación respecto al contenido en su lenguaje original. Además, las audiencias muestran un claro interés por contenidos que respeten y reflejen sus raíces culturales, lo que sugiere un equilibrio entre la apertura global y la identidad local.

También se identificaron distintas formas de consumir, y nuevas demandas y expectativas que surgen entre los consumidores a medida que la industria y las innovaciones tecnológicas evolucionan. En este sentido, uno de los hallazgos más destacados a nivel global es la redefinición del prime time como lo conocemos: el 79% de la audiencia “streamea” en distintos momentos del día (como en los trayectos al trabajo y al colegio/universidad, en los almuerzos, etc.), lo que confirma que ya no existe un prime time con un horario definido, sino que, en el mundo del streaming, las personas consumen contenidos en todo momento.

“El streaming se convirtió en una cultura de entretenimiento y Generation Stream nos permite adentrarnos en sus dinámicas y nuevas formas de consumo, ayudándonos a conocer en profundidad a las audiencias para crear experiencias y contenidos que les sean relevantes. El streaming es esa ventana al mundo que conecta las emociones con el contenido multicultural”, destacó Magdalena Ruscello, Director of Sales Research LatAm en The Walt Disney Company Latin America.