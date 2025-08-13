La película de acción con Brad Pitt que se posicionó entre lo más visto de Netflix en tiempo récord







Escenas impactantes y llenas de humor ácido se entremezclan en un viaje a máxima velocidad que cautivó a la app de streaming en pocos días.

Brad Pitt y Joey King lideran un explosivo thriller lleno de disparos y peleas que conquistó a millones de espectadores en Netflix.

Desde su llegada al mercado, Netflix se convirtió en una de las plataformas de streaming más populares a nivel global. Con un catálogo que combina producciones originales, estrenos recientes, clásicos inolvidables y joyas ocultas, la app ofrece un menú tan variado como sus millones de suscriptores. Entre comedias, dramas y animaciones, hay un género que ocupa un lugar privilegiado: la acción.

El cine de alto voltaje se convirtió en una de las cartas más fuertes del gigante del entretenimiento para conquistar al público y mantenerse en el Top 10 de lo más visto. En este terreno, la llegada de un título protagonizado por una estrella de la talla de Brad Pitt, junto con un elenco estelar, es sinónimo de éxito asegurado y "Tren bala" no tardó en confirmarlo.

En solo algunos días, la producción dirigida por David Leitch demostró que la adrenalina sigue siendo una de las fórmulas más efectivas para atrapar a la audiencia.

tren bala ¿De qué trata "Tren bala"? La trama sigue a “Ladybug”, un experimentado asesino que, tras una serie de trabajos fallidos, busca dejar atrás su vida de violencia para adoptar un perfil más pacífico. Sin embargo, su última misión parece sencilla solo en apariencia: recuperar un maletín en un tren bala que va de Tokio a Kioto.

Lo que no imagina es que en ese mismo vagón viajan otros letales profesionales del crimen, cada uno con sus propios objetivos, cuentas pendientes y motivaciones ocultas. Así, a medida que el transporte avanza a toda velocidad, las historias de estos personajes se entrelazan en una red de engaños, venganzas y revelaciones que transforman el recorrido en un caos lleno de peleas, disparos, giros imprevistos y humor negro.

Tráiler de "Tren bala" Embed - TREN BALA | Tráiler Oficial Subtitulado (HD) Reparto de "Tren bala" Brad Pitt como Ladybug.

Joey King como Príncipe.

Aaron Taylor-Johnson como Mandarina.

Brian Tyree Henry como Limón.

Andrew Koji como Yuichi Kimura.

Hiroyuki Sanada como El Anciano.

Michael Shannon como Muerte Blanca.

Bad Bunny como Lobo.

Sandra Bullock como María.

Zazie Beetz como El Avispón.

Logan Lerman como El Hijo.

Temas Netflix

Streaming

Películas