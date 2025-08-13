La travesía secreta que lo convirtió en leyenda del chocolate: así es la remake Wonka que ya llegó a Netflix







La película que se estrenó en 2023 finalmente llegó a la plataforma y ya es furor. Una poderosa remake musical de un clásico de la infancia.

La historia de cómo Willy Wonka construyó su imperio de chocolate llegó a Netflix.

En la era de las remakes y los reebots, se espera mucho de las nuevas producciones que reviven a personajes viejos ya conocidos. En el caso de Wonka, se trata de una película de fantasía musical protagonizada por la joven estrella de Hollywood, Timothee Chalamet.

Es la tercera adaptación de la novela infantil Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. En esta ocasión, la historia se centra en los inicios de Willy Wonka, nuestro excéntrico chocolatero. Se muestra el gran camino de aventura que siguió hasta crear su imperio de chocolate.

timothee chalamet wonka Warner Bros. De qué trata Wonka La historia narra los orígenes del legendario chocolatero Willy Wonka (Timothée Chalamet), un joven soñador, inventor y aprendiz de mago que llega en barco a una ciudad europea con la meta de abrir su propia tienda de chocolates en las prestigiosas Galerías Gourmet. Sin embargo, su sueño se ve amenazado por un contrato abusivo con la despiadada señora Scrubbit y por las maquinaciones del temido “Cártel del Chocolate”, liderado por Slugworth, Prodnose y Fickelgruber.

Con la ayuda de Noodle (Calah Lane) y un grupo de amigos atrapados en la lavandería de Scrubbit, Wonka enfrenta sabotajes, robos y chantajes, mientras intenta ganarse un lugar en el competitivo mundo del chocolate. En el camino se cruza con Lofty (Hugh Grant), un Oompa Loompa decidido a cobrarle una antigua deuda por haber tomado granos de cacao de su tierra natal.

Entre planes ingeniosos, escapes cómicos y una gran conspiración, Wonka descubre secretos familiares que cambiarán la vida de Noodle, se enfrenta al Cártel para liberar a la ciudad de su dominio y comparte el último chocolate hecho por su madre, recordando que lo más importante no es vender, sino compartir. El film combina humor, aventura y un toque de magia para contar cómo nació el chocolatero más famoso del cine.

Tráiler de Wonka Embed - WONKA Tráiler Español Latino (2023) Timothée Chalamet Reparto de Wonka Este es el reparto estrella de la aclamada película: Timothée Chalamet como Willy Wonka

como Willy Wonka Calah Lane como Noodle, una niña y amiga cercana de Willy

como Noodle, una niña y amiga cercana de Willy Keegan-Michael Key como Jefe de Policía

como Jefe de Policía Paterson Joseph como Arthur Slugworth

como Arthur Slugworth Matt Lucas como Gerald Prodnose

como Gerald Prodnose Mathew Baynton como Felix Fickelgruber

como Felix Fickelgruber Sally Hawkins como Missy Wonka, la fallecida madre de Willy

como Missy Wonka, la fallecida madre de Willy Rowan Atkinson como Padre Julius

como Padre Julius Jim Carter como Abacus Crunch

como Abacus Crunch Natasha Rothwell como Piper Benz

como Piper Benz Olivia Colman como Sra. Scrubbit

como Sra. Scrubbit Hugh Grant como Lofty, un Oompa Loompa

como Lofty, un Oompa Loompa Rich Fulcher como Larry Chucklesworth

como Larry Chucklesworth Rakhee Thakrar como Lottie Bell

como Lottie Bell Tom Davis como Bleacher

como Bleacher Kobna Holdbrook-Smith como Oficial Affable

como Oficial Affable Simon Farnaby como Basil

como Basil Charlotte Ritchie como Barbara

como Barbara Ellie White como Gwennie

como Gwennie Sophie Winkleman como La Condesa

como La Condesa Murray McArthur como Capitán del barco

como Capitán del barco Tracy Ifeachor como Dorothy Smith

como Dorothy Smith Isy Suttie como Vendedor de frutas y verduras

como Vendedor de frutas y verduras Phil Wang como Colin

como Colin Tim FitzHigham como Siniestro capitán del barco

