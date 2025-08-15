Adam Sandler está de vuelta y no para de triunfar en Netflix: uno de sus clásicos más divertidos ya está disponible







Drew Barrymore acompaña a la estrella en esta comedia romántica ambientada en un safari africano, llena de enredos familiares y momentos inolvidables.

La película que combina romance, humor y situaciones inesperadas, regresó a la plataforma para conquistar nuevas audiencias.

Desde su llegada, Netflix demostró una habilidad única para detectar qué quiere ver su audiencia y en qué momento. Su catálogo combina estrenos originales, series clásicas, producciones independientes y películas que, aunque llegaron a la gran pantalla hace años, vuelven a conquistar a nuevas generaciones cuando reaparecen en la plataforma de streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este escenario, "Luna de miel en familia" se suma a la lista de títulos que regresan para provocar risas, complicidades y momentos de nostalgia. Protagonizada por Adam Sandler, una de las grandes estrellas de las comedias, y Drew Barrymore, la cinta combina enredos, corazones cruzados y situaciones imposibles en medio de un hotel 5 estrellas en África.

luna de miel3 ¿De qué trata "Luna de miel en familia"? Jim y Lauren, dos padres solteros con vidas que parecían destinadas a no cruzarse, se encuentran por primera vez en una cita a ciegas que termina en desastre y promesas de no volver a verse. Sin embargo, el destino tiene otros planes: ambos terminan en el mismo resort de safari africano, acompañados por sus hijos, y se ven obligados a compartir no solo el espacio, sino también cada momento de sus vacaciones.

Entre habitaciones contiguas, excursiones por la sabana y actividades que requieren colaboración, los protagonistas deben aprender a convivir mientras intentan mantener la cordura. Lo que parecía un choque de mundos se convierte en un escenario perfecto para que el humor, los malentendidos y los momentos de pura ternura sean quienes reafirmen que, a veces, los lugares más inesperados sean los que generan los recuerdos más memorables.

Tráiler de "Luna de miel en familia" Embed - LUNA DE MIEL EN FAMILIA - Tráiler 1 Subtitulado HD - Oficial de Warner Bros. Pictures

Reparto de "Luna de miel en familia" Adam Sandler como Jim Friedman.

Drew Barrymore como Lauren Reynold.

Bella Thorne como Hilary (Larry) Friedman.

Emma Fuhrmann como Espn Friedman.

Alyvia Alyn Lind como Lou Friedman.

Braxton Besdeham como Brendan.

Kyle Red Bernstein como Tyler.

Terry Crews como Nickens.

Kevin Nealon como Rafe.

Jessica Lowe como Ginger.

Zak Henri como Jake.

Wendi McLendon-Covey como Jen.

Joel McHale como Mark Reynolds.

Temas Netflix

Streaming

Películas