Desde su llegada, Netflix demostró una habilidad única para detectar qué quiere ver su audiencia y en qué momento. Su catálogo combina estrenos originales, series clásicas, producciones independientes y películas que, aunque llegaron a la gran pantalla hace años, vuelven a conquistar a nuevas generaciones cuando reaparecen en la plataforma de streaming.
Adam Sandler está de vuelta y no para de triunfar en Netflix: uno de sus clásicos más divertidos ya está disponible
Drew Barrymore acompaña a la estrella en esta comedia romántica ambientada en un safari africano, llena de enredos familiares y momentos inolvidables.
-
Esta miniserie de suspenso y supervivencia es una joya oculta en Netflix y se puede ver en una sola tarde
-
La película de Netflix que rompió todos los récords: la producción perfecta para los amantes del k-pop
En este escenario, "Luna de miel en familia" se suma a la lista de títulos que regresan para provocar risas, complicidades y momentos de nostalgia. Protagonizada por Adam Sandler, una de las grandes estrellas de las comedias, y Drew Barrymore, la cinta combina enredos, corazones cruzados y situaciones imposibles en medio de un hotel 5 estrellas en África.
¿De qué trata "Luna de miel en familia"?
Jim y Lauren, dos padres solteros con vidas que parecían destinadas a no cruzarse, se encuentran por primera vez en una cita a ciegas que termina en desastre y promesas de no volver a verse. Sin embargo, el destino tiene otros planes: ambos terminan en el mismo resort de safari africano, acompañados por sus hijos, y se ven obligados a compartir no solo el espacio, sino también cada momento de sus vacaciones.
Entre habitaciones contiguas, excursiones por la sabana y actividades que requieren colaboración, los protagonistas deben aprender a convivir mientras intentan mantener la cordura. Lo que parecía un choque de mundos se convierte en un escenario perfecto para que el humor, los malentendidos y los momentos de pura ternura sean quienes reafirmen que, a veces, los lugares más inesperados sean los que generan los recuerdos más memorables.
Tráiler de "Luna de miel en familia"
Reparto de "Luna de miel en familia"
- Adam Sandler como Jim Friedman.
- Drew Barrymore como Lauren Reynold.
- Bella Thorne como Hilary (Larry) Friedman.
- Emma Fuhrmann como Espn Friedman.
- Alyvia Alyn Lind como Lou Friedman.
- Braxton Besdeham como Brendan.
- Kyle Red Bernstein como Tyler.
- Terry Crews como Nickens.
- Kevin Nealon como Rafe.
- Jessica Lowe como Ginger.
- Zak Henri como Jake.
- Wendi McLendon-Covey como Jen.
- Joel McHale como Mark Reynolds.
Dejá tu comentario