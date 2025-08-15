SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de agosto 2025 - 21:00

Adam Sandler está de vuelta y no para de triunfar en Netflix: uno de sus clásicos más divertidos ya está disponible

Drew Barrymore acompaña a la estrella en esta comedia romántica ambientada en un safari africano, llena de enredos familiares y momentos inolvidables.

La película que combina romance, humor y situaciones inesperadas, regresó a la plataforma para conquistar nuevas audiencias.&nbsp;

Desde su llegada, Netflix demostró una habilidad única para detectar qué quiere ver su audiencia y en qué momento. Su catálogo combina estrenos originales, series clásicas, producciones independientes y películas que, aunque llegaron a la gran pantalla hace años, vuelven a conquistar a nuevas generaciones cuando reaparecen en la plataforma de streaming.

En este escenario, "Luna de miel en familia" se suma a la lista de títulos que regresan para provocar risas, complicidades y momentos de nostalgia. Protagonizada por Adam Sandler, una de las grandes estrellas de las comedias, y Drew Barrymore, la cinta combina enredos, corazones cruzados y situaciones imposibles en medio de un hotel 5 estrellas en África.

Informate más
luna de miel3

¿De qué trata "Luna de miel en familia"?

Jim y Lauren, dos padres solteros con vidas que parecían destinadas a no cruzarse, se encuentran por primera vez en una cita a ciegas que termina en desastre y promesas de no volver a verse. Sin embargo, el destino tiene otros planes: ambos terminan en el mismo resort de safari africano, acompañados por sus hijos, y se ven obligados a compartir no solo el espacio, sino también cada momento de sus vacaciones.

Entre habitaciones contiguas, excursiones por la sabana y actividades que requieren colaboración, los protagonistas deben aprender a convivir mientras intentan mantener la cordura. Lo que parecía un choque de mundos se convierte en un escenario perfecto para que el humor, los malentendidos y los momentos de pura ternura sean quienes reafirmen que, a veces, los lugares más inesperados sean los que generan los recuerdos más memorables.

Tráiler de "Luna de miel en familia"

Embed - LUNA DE MIEL EN FAMILIA - Tráiler 1 Subtitulado HD - Oficial de Warner Bros. Pictures

Reparto de "Luna de miel en familia"

  • Adam Sandler como Jim Friedman.
  • Drew Barrymore como Lauren Reynold.
  • Bella Thorne como Hilary (Larry) Friedman.
  • Emma Fuhrmann como Espn Friedman.
  • Alyvia Alyn Lind como Lou Friedman.
  • Braxton Besdeham como Brendan.
  • Kyle Red Bernstein como Tyler.
  • Terry Crews como Nickens.
  • Kevin Nealon como Rafe.
  • Jessica Lowe como Ginger.
  • Zak Henri como Jake.
  • Wendi McLendon-Covey como Jen.
  • Joel McHale como Mark Reynolds.

