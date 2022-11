E.T. sale a subasta y se espera una compra millonaria

"Esta reliquia cinematográfica única (construida en 1981), anterior a la tecnología y los efectos CGI modernos, presenta 85 puntos de movimiento y se considera una obra maestra de la ingeniería", dice la descripción del lote.

Creado por el maestro de efectos especiales italiano Carlo Rambaldi, el modelo de filmación fue operado por 12 animadores profesionales y presenta movimientos que incluyen expresiones faciales, nariz, ojos, boca, movimiento de párpados, movimiento de cuello, hombros, brazos, manos, dedos, rotaciones de pecho y abdomen, a través de una combinación de cables conectados a aparatos electrónicos y elementos mecánicos, según la casa de subastas.

La película de junio de 1982, protagonizada por Henry Thomas y Drew Barrymore sobre un extraterrestre que se hace amigo de un niño mientras está atrapado en la Tierra, recibió elogios de la crítica y fue la película más taquillera de ese año.

La reunión del elenco de E.T., el extraterrestre 40 años después

Hace pocos días se dio una reunión del elenco original en The Drew Barrymore Show, el show conducido por la actriz del que fueron parte Thomas, Robert MacNaughton y Dee Wallace. Allí Barrymore recordó que ella pensó que E.T. era real: "Realmente lo amaba de una manera tan profunda". Cabe recordar que tenia 7 años al momento de filmar la película.

Wallace reveló que notó al principio de la producción que la joven Barrymore hablaba de E.T. incluso cuando las cámaras no estaban rodando, y mencionó lo lindo que era para el director Spielberg. "Y Steven, a partir de ese momento, nombró a dos hombres para mantener vivo a E.T., de modo que cada vez que vinieras a hablar con él y pudiera reaccionar ante ti", relató la actriz con cariño.