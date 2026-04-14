"Super Mario Galaxy: La Película" se convirtió en el filme de Hollywood más taquillero del año + Seguir en









La secuela de la película de 2023, Super Mario Bros.: La Película, que fue la segunda película más taquillera de ese año, cuenta nuevamente con las voces de Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black y Anya Taylor-Joy.

A unas semanas de su estreno en cines.

Super Mario Galaxy: La Película se ha convertido en la película de Hollywood más taquillera de 2026 hasta la fecha, recaudando alrededor de 629 millones de dólares a nivel mundial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La secuela de la película de 2023, Super Mario Bros.: La Película, que fue la segunda película más taquillera de ese año, vio el regreso de Mario (con la voz de Chris Pratt), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black) y la princesa Peaches (Anya Taylor-Joy) en una aventura completamente nueva que sumó Brie Larson y a Donald Glover al elenco.

A pesar de las críticas negativas, la película ha sido un éxito de taquilla y, a día de hoy (martes 14 de abril), ocupa el segundo puesto en la taquilla mundial de 2026 (según Box Office Mojo), por detrás de la película china Pegasus 3, con 640 millones de dólares. Dado que la adaptación de Nintendo es relativamente nueva en los cines, se espera que alcance el primer puesto la próxima semana.

En tercer lugar se encuentra Project Hail Mary, la exitosa película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling como un hombre con la misión de salvar el universo, quien se alía con un extraterrestre que comparte el mismo objetivo. El mensaje optimista de la película y el adorable personaje de Rocky la han catapultado a superar los 500 millones de dólares en todo el mundo, el mayor éxito hasta la fecha para la distribuidora Amazon MGM Studios.

El éxito de Super Mario y futuras adaptaciones de videojuegos El éxito de las películas de Super Mario ha propiciado el desarrollo de otras franquicias de Nintendo, como una película basada en The Legend of Zelda. Sin embargo, el jefe de Nintendo, Shigeru Miyamoto, desmintió recientemente los rumores de una película basada en el videojuego Super Smash Bros., a pesar de que el personaje Fox McCloud aparece en la película Super Mario Galaxy.

El personaje fue interpretado por Glen Powell y se presentó a través de viajes interdimensionales. En el mundo de los videojuegos, aparece en la serie Star Fox, pero solo interactúa con Mario en los títulos crossover de Smash Bros.

Temas Películas

Hollywood

Videojuegos