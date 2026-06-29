"Supergirl" no logró despegar en taquilla tras su primer fin de semana en cines + Agregar ámbito en









La última adaptación de cómics de Warner Bros. y DC Studios tuvo un comienzo flojo para una superproducción de este tamaño y magnitud.

Milly Alcock protagoniza la nueva película.

Supergirl no logró despegar en la taquilla tras su primer fin de semana en cines. La última adaptación de cómics de Warner Bros. y DC Studios recaudó apenas 30 millones de dólares en 77 mercados, un comienzo flojo para una superproducción de este tamaño y magnitud.

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Supergirl también tuvo un desempeño discreto en Norteamérica, recaudando 38 millones de dólares para así sumar un debut mundial de u$s68 millones. El problema para el estudio radica en que la aventura intergaláctica costó 170 millones de dólares, y las críticas y la acogida del público son muy dispares, lo que no augura un buen futuro en taquilla.

Dirigida por Craig Gillespie, Supergirl se centra en la prima del Hombre de Acero (Milly Alcock), quien, a regañadientes, se une a una alienígena llamada Ruthye en una búsqueda de venganza y justicia.

La crítica y el público tuvieron reacciones encontradas respecto a la película, que obtuvo un decepcionante 56% en Rotten Tomatoes y una tibia calificación de “B-” en las encuestas de CinemaScore. A nivel mundial, los resultados más destacados fueron los del Reino Unido con 4,1 millones de dólares, seguido de México con 3,4 millones y Australia con 2 millones. Supergirl aún no se ha estrenado en Japón ni en Bélgica.

El universo de DC en cines Supergirl es la secuela del modesto éxito del año pasado, Superman, que recaudó u$s618 millones en todo el mundo. Si bien esa película pareció relanzar con éxito el Universo DC bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran, los resultados iniciales de Supergirl ya ponen de manifiesto los desafíos que implica construir una franquicia cinematográfica interconectada.

Tras el estreno de Superman, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, defendió el “audaz plan de 10 años” del nuevo Universo DC, afirmando que “la visión es clara, el impulso es real”. La siguiente entrega en cines es Clayface, que se estrena en octubre y cuenta con un presupuesto considerablemente menor de 40 millones de dólares, seguida de Superman: Man of Tomorrow en 2027, que trae de vuelta a dos pesos pesados, Clark Kent (interpretado por David Corenswet) y Lex Luthor (interpretado por Nicholas Hoult), quienes se unen para derrotar una amenaza mayor.