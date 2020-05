Susana Giménez sufrió un accidente doméstico en Uruguay

"Susana está lúcida, de buen ánimo y hace un rato fue dada de alta", nformó Elbio Paolillo, director de la clínica Cantegril, aunque advirtió que la conductora deberá "realizar un tratamiento de rehabilitación".

"Tuvo una caída de su altura, se sacó de lugar el codo izquierdo. Eso se redujo en block quirúrgico y ya está prácticamente resuelto", agregó.

Susana había ingresado a la clínica a las 4.20 de la madrugada, siguiendo el protocolo estricto para coronavirus ya que había llegado desde Argentina el sábado pasado y debía cumplir una cuarentena, tras haber sufrido un accidente doméstico en La Mary.

Susana Giménez viajó el sábado a Uruguay para establecerse en su residencia La Mary para pasar el resto de la cuarentena, lo cual desató una fuerte polémica.

"Después de 65 días encerrada en mi casa sola tenía derecho a venir acá donde tengo personal que pagar, perros, animales", se justificó la animadora televisiva en declaraciones a la señal informativa de cable TN.

"Pedí permiso por supuesto, porque sino no te dejan entrar. Pedí mi permiso por residencia, porque tengo casas acá" y enseguida ironizó que "llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo".

La actriz y conductora analizó las medidas sanitarias tomadas por la pandemia de coronavirus y sostuvo: "Acá no hubo muchos casos, al principio sí estaba de acuerdo, cómo no si dicen que eso es lo que evitaba el contagio. Pero 65 días me parece que ya está. Tengo miedo de que digan 15 más".

En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio Susana explicó los motivos por los cuales viajó a Uruguay y cuestionó la prolongada cuarentena que renovó el Gobierno nacional para intentar frenar el avance del coronavirus: "¿Los presos están en las calles y nosotros vamos a estar presos?". "Estamos todos locos. La gente se asusta, está harta. La primera cuarentena me pareció perfecto, pero ya vamos sesentena (sic) y pronto setentena", concluyó.