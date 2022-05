Susana Rinaldi: "No me arrepiento de nada de lo que hice alrededor de la historia del tango"

En dialogo con Ámbito, "La Tana Rinaldi" habló sobre su vinculo con el tango, el adiós a los escenarios y sobre sus shows.

Periodista: ¿Qué balance puede hacer respecto a su extensa carrera y sobre esta incipiente (y supuesta) despedida de los escenarios?

Susana Rinaldi: Yo tengo una edad en la que seguramente hay algo que me olvido y lo dejo en el olvido, pero es muy probable que después de decirme eso internamente me acuerde de cosas que voy a borrar o no. Es tan particular cada una de mis relaciones, cada una de mis esperanzas o cada una de mis protecciones, es tan difícil declarar a partir de cada una de esas temáticas que yo me he acostumbrado a las improntas. Es decir cosas que aparecen de pronto en la vida de una que una ni siquiera imaginaba y al mismo tiempo es interesante. Quiero decir que una da para un poco más todavía. Siento que hay que gente que tiene mucho interés en saber de mi vida, no sé por qué (risas) de todas maneras digo lo que me pasa. Por otro lado hay gente que quiere trabajar conmigo en obras, en cosas que viene de tiempo lejano, y eso ya es una propuesta que lo hace a una sentirse mejor, y cuando una todavía depende del afecto y de la palabra sobre el trabajo que uno hace es algo muy lindo e importante. Quiere decir que lo que una ha hecho ha valido la pena.

P.: ¿Qué fue lo que le dio el tango que la actuación no pudo brindarle, en cuanto a sensaciones?

S.R.: Esta todo junto y son varias cosas a la vez. A veces algunas cosas fueron elucubradas de la mañana a la noche y sin saber por qué. Por otro lado la importancia que ha tenido en mi vida casarme con un hombre (Osvaldo Piro) que hizo un despliegue de la música a la cual yo después adherí, hizo que de pronto para mi tuviera una importancia mayor. Despues también tener la posibilidad de todo aquel que pudo tomar la música casi como propia a través de distintas maneras y conductas.

Yo no me arrepiento de nada de lo que hice alrededor de la historia del tango, al contrario conocí gente dentro del tango mucho mayor que yo en mis primeros años, que me ayudaron muchísimo a comprender mejor lo que yo estaba diciendo y por que en ese momento. Eso es importante por que no deja solo a la música a merced de lo que puede suponer, o querer, o gustar el público.

Lo importante es lo que se muestra aun hoy en la historia del tango, tiene un peso más que importante, aunque no se quiera medir o de pronto se nieguen a llevarlo adelante. Hay gente como yo que insisto y no me va mal, por qué a la gente que me viene a ver le gusta tanto como a mi. Por eso digo algo debe tener esta música en particular y su vida, su tarea, su trayectoria a lo largo de los años que ha hecho que la gente no la olvide de un día para el otro.

P.: ¿Por qué cree que la gente joven se acerca tanto a sus shows?

S.R.: Yo soy muy distinta a algunos que son importante dentro de la historia del tango, he buscado cosas que quizás no me correspondían y sin embargo ha tenido un resultado con el público muy grande. Eso no me paso únicamente acá, también me paso en Europa, creo que fue el primer lugar donde yo me di cuenta que yo estaba cantando algo sagrado. Tengo la inmensa fortuna de que la gente me sigue de un lado para el otro, es como si quisieran repetir algo que yo cante hace mucho tiempo o todo lo contrario, oír lo que yo canto hoy.

También tengo la costumbre de hablar entre tema y tema, cosas que la gente hoy presente, sobre todo los jóvenes, no han escuchado nunca. Lo escuchan hoy y dicen "esto tiene un poco más de valor de lo que yo podría creer", y a mi me llena de orgullo eso por qué se ha hablado mucho del tango pero se ha conocido muy poco entonces creo que es una posibilidad que yo me tomo, no solo porque estoy en condiciones de recordar cosas que otros no pueden, si no por qué es una alegría, sobre todo pensando en la gente joven que se acerca. Me pasa una cosa muy extraña que no dejo de decirla en general y es que hay un cariño por parte del público que no son precisamente mayores cómo yo, son de todas las edades y eso es muy importante.

P.: ¿Puede ser por el mensaje que usted transmite desde el escenario?

SR.: Una dice cosas a través del tiempo que dura el espectáculo cosas que nadie imaginó que existían, o sea que se quedan un poco colgados. Hay algunos que me dicen: "En alguna oportunidad me lo dijo mi abuelo, pero no como lo esta cantando usted". Es tratar de reencontrar algo que tuvo mucha presencia y que no podemos dejar de decirlo. Hubo un tiempo muy largo donde quedamos dentro de nuestras respectivas casas y escuchábamos lo que podíamos escuchar y nada más, pero a partir de que se abrieron las compuertas para que los actores y músicos salieran ahí valió la pena recordar.

P.: ¿Es cierto que durante la pandemia estuvo escribiendo?

S.R.: Es así, y hay que apurarse a escribir, por que de pronto las cosas las decimos según las hemos recibido, entonces pensamos de distintas maneras y yo tengo la mía y quiero que quede como una posibilidad, digamos que quiero que quede mi visión. Yo soy de las que dice lo que le pasa, y hubo mucha gente que se ha ido y no tuvo esa posibilidad. Si no puedo decir, por ahora, que puede pasar con esas escrituras, pero ahí estarán.

P.: Sobre sus shows en el Tasso, ¿Qué sensaciones le dejo el primero y que puede esperar la gente de los que vendrán?

S.R.: Fue una gran sorpresa por que la gente espera que yo vaya a cantar determinadas obras y se encuentran con otra cosa. Son cosas que a mi me divierten, tienen que ver con la manera en que el público se detiene a escuchar a un artista. Por eso les digo que vengan, que lo que no se hizo en un show seguramente se haga en otro. Por suerte el público siempre me ha acompañado y eso es muy importante. Lo que si puedo decir es que la gente joven es la que se lleva la mayor sorpresa escuchando, lo mejor que pasa es que van esperando escuchar algo y se superan sus expectativas, eso es importante y yo no me quedo atrás, voy para adelante.

Susana Rinaldi se esta presentando los viernes 13, 20 y 27 de mayo desde las 20:30hs en el en el Torquato Tasso, las entradas están disponibles a través de Passline.