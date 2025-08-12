Taylor Swift anunció el lanzamiento de "The Life Of A Showgirl", su duodécimo álbum







La cantante estadounidense lanzará su duodécimo álbum de estudio, aunque todavía no reveló la fecha de publicación.

Taylor Swift vuelve con nueva música.

Taylor Swift vuelve a la música después de su pausa posterior a la gira Eras con el anuncio de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl.

La fecha oficial de lanzamiento aún no ha sido revelada, pero los vinilos o casetes en preventa se enviarán antes del 13 de octubre, según el sitio web de Swift.

Swift confirmó la noticia más esperada: su nuevo álbum, The Life of a Showgirl. Fue durante en el video promocional del episodio de New Heights (el podcast de su pareja Travis Kelce y su hermano Jason) que llegará el miércoles, sosteniendo una portada borrosa del vinilo.

anuncio disco Taylor Swift Cómo conseguir el nuevo disco de Taylor Swift de forma anticipada En el sitio web de Taylor ya aparece una opción para poder realizar la pre compra, que tiene tres formatos diferentes: CD con poster (12,99 dólares), cassette (19,99 dólares) y vinilo (29,99 dólares).

Estas compras anticipadas se pueden realizar hasta el próximo 13 de octubre, aunque aclararon que “esa no es la fecha del lanzamiento”.

El vinilo es de color naranja brillante con una funda verde. La cubierta verde menta tiene el símbolo de un candado recortado sobre el disco. No hay muchos más detalles disponibles por el momento, pero la portada del álbum se revelará próximamente.