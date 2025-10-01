Taylor Swift rompió un nuevo récord en Spotify con "The Life of a Showgirl"

Taylor Swift no para de marcar hitos: antes del lanzamiento mundial, su próximo disco "The Life of a Showgirl" ya logró un nuevo récord en Spotify y lo hizo rompiendo su marca previa.

Taylor Swift lo hizo otra vez. La estrella estadounidense, que viene marcando la agenda cultural y musical en los últimos años, acaba de imponer un nuevo récord en Spotify antes incluso de que su próximo disco llegue a las plataformas.

El álbum The Life of a Showgirl , que se estrena este 3 de octubre, ya alcanzó más de 5 millones de pre-guardados , una cifra inédita que la vuelve a colocar en lo más alto del streaming global. Y lo curioso es que la única persona a la que superó fue a sí misma: la marca anterior la tenía con The Tortured Poets Department , lanzado en abril de 2024.

Para acompañar la expectativa, Swift compartió un video promocional, donde se la ve ensayando con apenas cuatro días de anticipación para “su gran momento” . El clip juega con la estética de cabaret y teatro clásico, una impronta que atraviesa toda la propuesta visual del álbum.

Plumas, corsets, lentejuelas y joyas opulentas marcan esta nueva etapa. La artista se inspira en el glamour del viejo Hollywood y en el espíritu burlesque , pero con un toque contemporáneo.

Incluso el lanzamiento físico de su nuevo álbum tendrá su atractivo especial: se venderá en una edición limitada de vinilo rosa brillante, exclusiva para Target, con tiendas que abrirán a medianoche para satisfacer a los fans más ansiosos.

Embed She’s got 4 days left to rehearse for her big moment…



Be the first to get your hands on The Life of a Showgirl: The Crowd is Your King Edition on Summertime Spritz Pink Shimmer Vinyl only at @Target starting 10/3. Select stores open at midnight. While supplies last … pic.twitter.com/M1naOoJnQR — Taylor Swift (@taylorswift13) September 29, 2025

Más allá de la música, la campaña de The Life of a Showgirl viene cargada de hitos. Uno de los momentos más comentados fue cuando reveló el nombre y la portada del disco en el pódcast New Heights, conducido por su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce. Esa participación fue doblemente histórica: marcó la primera aparición de Taylor Swift en un pódcast y, al mismo tiempo, convirtió al programa en el estreno más visto en YouTube en 24 horas, con 13 millones de visualizaciones.

El impacto es tal que en distintos países ya se organizan listening parties anticipadas, con fans planificando encuentros para celebrar el lanzamiento. Al mismo tiempo, el compromiso con Kelce y la recuperación de su catálogo musical tras años de disputas legales suman condimentos a una narrativa personal que refuerza la fidelidad de su público.