Taylor Swift presentará su nuevo disco en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon": cuándo se podrá ver

“The Tonight Show” anunció la aparición de Swift a través de las redes sociales con un tráiler de video con temática de “Showgirl”.

Taylor Swift regresará a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el próximo lunes pocos días después del lanzamiento el 3 de octubre de su 12º álbum de estudio, “The Life of a Showgirl” .

El episodio también contará con la participación de Keri Russell y una actuación musical de Format.

“The Tonight Show” adelantó la aparición de Swift a través de las redes sociales con un tráiler de video con temática de “Showgirl” que utiliza guiños al estilo Swift, incluido el número 13, coristas de Las Vegas y el eslogan no oficial del álbum: “Y, nena, eso es el mundo del espectáculo para ti” .

La última aparición de Swift junto a Fallon fue en 2021 para promocionar su álbum "Red (Taylor's Version)" . Ese mismo año, participó en programas consecutivos como "Late Night With Seth Meyers" y "Saturday Night Live".

Otras presentaciones de Taylor Swift anticipando su nuevo disco

Este año, además de su aparición en “Tonight Show”, Swift regresará a “The Graham Norton Show” el día del lanzamiento del álbum, el 3 de octubre. Aparecerá junto a Jodie Turner-Smith y Domhnall Gleeson.

El bombardeo mediático continúa en la gran pantalla, donde Swift celebrará el lanzamiento de su álbum con un espectáculo de 89 minutos en cines titulado "Taylor Swift: La Fiesta Oficial de Lanzamiento de una Showgirl". El evento se presentará en cines del viernes al domingo del fin de semana del lanzamiento del álbum de Swift. Las ubicaciones incluirán los 540 cines de la cadena estadounidense AMC.

Además, se realizarán proyecciones en miles de salas que no son AMC en Norteamérica, incluidos cines Cinemark y Regal.