Taylor Swift y el video que marca el inicio de la cuenta regresiva antes del lanzamiento de su nuevo material







Taylor Swift prepara el lanzamiento de The Life of a Showgirl con un video en el que adelanta la estética del material inspirado en las divas del espectáculo.

Taylor Swift presenta este 3 de octubre su nuevo álbum

Taylor Swift está por lanzar su duodécimo álbum, llamado The Life of a Showgirl, el próximo 3 de octubre. Este proyecto es una nueva etapa en su carrera, en la que explora una estética más ligada al teatro, inspirada en el mundo de las mujeres del show. Ella misma compartió algunos detalles del proceso creativo que hay detrás y el concepto central del trabajo, lo que generó una gran expectativa entre los fanáticos.

Como parte del lanzamiento, Swift presentó un video promocional en el que adelanta parte de la atmósfera de su nuevo material musical. Una estética inspirada en las grandes divas del espectáculo basada en la materialidad, el lujo y el dramatismo se puede percibir ya en ese corto.

Taylor Swift

Cómo es el video con el que Taylor Swift promociona The Life of a Showgirl Para hacerle promoción a The Life of a Showgirl, Taylor Swift compartió a través de sus redes sociales un video en el que se muestra en su rol como directora y critica su manera de actuación. En el clip Taylor se desdobla en dos personajes: directora de cine y artista. Mientras que la presunta directora intenta en vano sacar lo mejor de la showgirl, la Taylor vestida con plumas no deja de arruinar las tomas. Al final del video se ofrece el álbum disponible en Target, con vinilo y póster incluido con la compra.

El enfoque particularmente humorístico del tono que utiliza en el concepto visual de promoción, inspira a pensar en la estética y la vida que hay detrás del escenario. También es una reflexión de la intención que posiblemente tiene la cantante de ofrecer una visión más íntima de la vida de una artista, que la acerque aún más a sus seguidores.

Taylor Swift Por qué el álbum se llama The Life of a Showgirl The Life of a Showgirl es una exploración de la vida detrás de la fama y del espectáculo, lo que suele ser bastante recurrente en la carrera de la cantautora estadounidense. Para Swift, el álbum logra captar la energía y la vibra que pudo experimentar en su gira de Eras Tour, lo que le permite ofrecer una mirada más profunda y personal de su vida en el mundo del espectáculo. La estética del álbum está caracterizada por el uso del color naranja y una imagen que es un tato sensual y provocativa, lo que refuerza el concepto detrás.