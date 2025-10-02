Music Wins Festival anunció su line-up completo para la edición 2025

El festival independiente más esperado confirmó toda su grilla para el domingo 2 de noviembre en Mandarine Park.

El Music Wins Festival 2025 ya reveló su line-up completo . El encuentro, que celebrará su cuarta edición el domingo 2 de noviembre en Mandarine Park , confirmó a Massive Attack, Primal Scream, Tash Sultana, L’Impératrice, The Whitest Boy Alive, Yo La Tengo y FCUKERS como parte de la grilla internacional, además de un nutrido plantel de artistas argentinos que consolidan al evento como el punto de encuentro más importante para la música independiente.

En agosto, la organización había dado a conocer algunos nombres, pero ahora la lista definitiva exhibe la identidad del festival: un cruce de leyendas globales, artistas en plena expansión y una escena local vibrante. Las entradas están disponibles en venti.com.ar .

El plato fuerte estará a cargo de Massive Attack , que regresa a Buenos Aires con un show visual desarrollado junto a United Visual Artists , el proyecto más ambicioso de la banda desde 2003. A ellos se suma otra referencia histórica del rock alternativo: Primal Scream , que vuelve al país tras siete años para repasar los clásicos de Screamadelica y sus etapas más psicodélicas y electrónicas.

El line-up internacional también incluye a la australiana Tash Sultana , con su mezcla de soul, reggae y psicodelia; los franceses de L’Impératrice , con su synth-pop bailable; y The Whitest Boy Alive , el proyecto de Erlend Øye que cruza indie pop y funk.

La grilla se completa con la visita de Yo La Tengo , pioneros del sonido lo-fi desde Nueva Jersey, y la aparición de FCUKERS , una de las propuestas emergentes más comentadas de los últimos años.

Escena local: diversidad y futuro

El festival también será escaparate de la música argentina con una grilla federal y diversa: Winona Riders, Camionero, Juana Aguirre, Fonso y Las Paritarias, Isla Mujeres, Evlay, Nina Suárez, Terrores Nocturnos, Ale Cares y los Magos Farciar, OK Pirámides, Socorro, Hannie Schaft, Máze y Sakatumba, además de un DJ set especial de Chita B2B Mabel.

La propuesta recorre desde el rock crudo de Winona Riders hasta la electrónica experimental de Evlay, pasando por la psicodelia expansiva de Isla Mujeres, el rock combativo de Fonso y Las Paritarias y la potencia garajera de Camionero. Se suman la frescura de Hannie Schaft, el oficio de OK Pirámides, el magnetismo de Nina Suárez, la oscuridad de Terrores Nocturnos y el desparpajo de Máze.

Con un cartel que combina historia, presente y futuro, el Music Wins Festival 2025 reafirma su lugar como el evento más relevante de la música independiente en Argentina. Una cita obligada para quienes buscan diversidad, riesgo y frescura en un mismo escenario.