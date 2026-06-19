Te encontraré: la nueva miniserie que promete dominar Netflix

Harlan Coben trae un nuevo thriller con Sam Worthington como un padre que escapa de prisión, tras recibir indicios de que su hijo desaparecido sigue vivo.

La adaptación de la novela de Harlan Coben explora un caso de asesinato y desaparición.

Te encontraré, la adaptación de la novela I Will Find You de Harlan Coben , llegó este 18 de junio a Netflix , como una miniserie de misterio y suspenso . La producción representa una de las apuestas más fuertes del autor en la plataforma este año, con Sam Worthington al frente del elenco.

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La historia sigue a David , un hombre condenado a cadena perpetua por el asesinato de su propio hijo. Tras años en prisión, recibe pruebas que sugieren que el niño podría estar vivo , lo que lo impulsa a fugarse y emprender una búsqueda desesperada por la verdad. Cada pista lo acerca más a una red de secretos y mentiras, que involucra a su ex esposa y otros personajes cercanos.

La serie se centra en la obsesión de un padre por recuperar a su hijo y demostrar su inocencia . David debe investigar, mientras evade a las autoridades y enfrenta amenazas constantes.

Britt Lower interpreta a la ex esposa de David , mientras que Milo Ventimiglia y otros actores completan el reparto principal. La trama combina elementos de thriller psicológico con investigación criminal, típico del estilo de Coben , donde nada es lo que parece y las revelaciones marcan los clímax.

Harlan Coben actúa como productor ejecutivo, manteniendo el control creativo sobre la adaptación. La dirección está a cargo de un equipo que incluye a Brad Anderson, Adam Davidson, Maggie Kiley y Maja Vrvilo. La miniserie consta de varios episodios que se lanzan completos el día del estreno.

La producción cuenta con el soporte de Final Twist Productions e I Have An Idea Productions, con Netflix como distribuidor global.

te encontrare netflix

Reparto de Te encontraré

Sam Worthington

Britt Lower

Milo Ventimiglia

Erin Richards

Jonathan Tucker

Madeleine Stowe

Clancy Brown

Logan Browning

Vas Saranga

Chi McBride

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Un estreno que genera expectativa

El lanzamiento simultáneo en todo el mundo, incluyendo fuerte promoción en Netflix Latinoamérica, posiciona a Te encontraré como contenido destacado para el público hispanohablante.

Para quienes ya leyeron la novela, la serie promete fidelidad al material original con ajustes visuales. Los que llegan sin conocimiento previo encontrarán una historia ideal para maratonear.

Con este estreno, Netflix refuerza su catálogo de thrillers basados en bestsellers. Te encontraré se suma a otras producciones del mes y promete enganchar a quienes buscan historias de misterio.