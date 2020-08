Teatros reabiertos: apenas una pálida luz

Consultado por este diario, Mariano Stolkiner de “El extranjero” y ARTEI, sostuvo: “Volver a prender las luces del teatro, encontrarse con los equipos de trabajo, diseñar una propuesta hacia adelante, ensayar, es una luz que entusiasma, da una perspectiva en un momento en que todo parece acabado y brinda un aire de poder imaginar que hay un futuro posible para la actividad”.

En salas como El extranjero o El Picadero se vienen ofreciendo shows musicales, pero lo cierto es que entre los espectáculos que figuran en las ticketeras, la gran mayoría se realiza desde las casas de los artistas; por caso, Flor Torrente, Vox Pop y su show “Cuarentemas”, Enrique Pinti junto a Marcelo Polino, Gabriel Rolón o Pepe Cibrián con “Calígula”. Además aparece un curioso eclecticismo que se engloba bajo el rótulo de “espectáculos” pero se trata de clases de cocina con Christophe Krywonis, de maquillaje con Pampita o charlas con periodistas. Para acceder basta con conectarse media hora antes del show, loguearse, hacer click y desde luego ingresar el número de tarjeta de crédito.

La música fue lo primero en habilitarse por tratarse de menos personas sobre un mismo escenario y con distancia reglamentaria. Stolkiner continúa: “Sin espectadores le da un dejo de amargura y tristeza, con la sensación de que había algo que no terminaba de completarse. Sin embargo, es bueno que de a poco se pueda empezar a recuperar el ánimo, la mirada hacia adelante”.

Desde el sector independiente coinciden en que acumulan deuda. Hay algunas líneas de subsidio de funcionamiento de salas que ayudan a cubrir algunos costos y teatros que con eso terminan de cubrir una parte, dependiendo de si alquilan o no. “Es sostenerse a causa de hipotecar algo en relación al futuro, porque nadie quiere bajar los brazos y cerrar. Se apuesta a resolver las deudas acumuladas cuando llegue el momento de reapertura”, reconoció Stolkiner, quien no tiene en mente ofrecer obras teatrales en el corto plazo. “No le veo sentido a hacer vía streaming una obra que estaba pensada para público en la sala. De hacer teatro debería idearse específicamente para el online y no es algo que ahora esté en los planes”.

Javier Daulte, de Espacio Callejón, dijo a este diario: “Hacer una función en vivo sin público implica un desembolso de plata que no sé cuánto puede rendir por tratarse de streaming. Además técnicamente hay que tener con qué hacerlo. Quiero que vuelva el teatro con público, no me emociona esto. Entiendo que hay muchas instancias que están necesitando de la posibilidad de ensayar, pero no lo siento como un paso hacia recuperar nuestro funcionamiento habitual”. En el Picadero se presentan shows de música y habrá teatro con algunos unipersonales. Este sábado estarán “Romeo y Julieta de bolsillo” con Marina Caracciolo y Emiliano Dionisi y en septiembre “Encarnación Ezcurra” con Lorena Vega. Sebastián Blutrach dijo a este diario: “El streaming no es negocio, generan un ingreso mínimo que no se compensa todo el esfuerzo que supone pero sirven para mantener el espíritu del teatro, el contacto con artistas y público, prender los equipos y más. Estamos sosteniendo el teatro con nuestros ahorros y pedimos créditos, nos ayudan con los ATP pero se acumula deuda. Esto seguirá así este año y el primer semestre del año que viene, por eso la situación es tan grave”.