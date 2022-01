Show "a la galera" de Aníbal Pachano genera malestar entre colegas en Villa Carlos Paz

Esto no cayó para muy bien entre sus colegas que también llevan adelante espectáculos en la misma ciudad. Muchos de ellos lo tomaron como un acto desleal, por lo que en "Intrusos" (América) desde donde Pachano estaba dando una nota compartieron testimonios de el Bicho Gómez, Georgina Barbarrosa, Peter Alfonso, Huevo Muller y Esteban Prol.

"Está bien que uno quiera que a su espectáculo le vaya bien pero ahí se rompe algo de la competencia leal. Es medio difícil opinar con el bolsillo del otro", comentó en primer lugar Gómez. Por su parte, Georgina no se mostró cómoda con lo ocurrido: "No sé cómo dan los costos, es un poco desleal. Si es por los actores nosotros regalaríamos las entradas pero tenemos la bendita costumbre de comer todos los días".

Alfonso se mostró comprensivo con la decisión de Pachano, al igual que Esteban Prol. "Lo que haga cualquier es respetable, a Aníbal le tengo un cariño enorme. La competencia va por otro lado, es una temporada que tenemos que estar todos unidos", mencionó el esposo de Paula Chaves. Por su parte Huevo se sinceró sobre la particular movida del artista: "No me parece pero bueno. Es muy temprano como para tirar la toalla, no es muy leal".