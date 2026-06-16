Argentina exporta tecnología nuclear: se concretó la primera venta internacional de componentes para reactores CANDU

Una operación con Candu Energy Inc. abre una nueva etapa para la industria nuclear argentina, con foco en la exportación de ingeniería, conocimiento y soluciones tecnológicas de alto valor agregado.

La primera exportación de componentes CANDU marca así un cambio de etapa: además de generar energía para el mercado interno, Argentina comienza a proyectar hacia el exterior una cadena de valor nuclear.

Argentina dio un nuevo paso en su posicionamiento dentro del mercado nuclear internacional con la primera comercialización al exterior de componentes desarrollados en el país para reactores nucleares tipo CANDU , una tecnología utilizada en centrales como Embalse en Córdoba .

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La operación fue realizada con Candu Energy Inc. , integrante de AtkinsRéalis y diseñador de este tipo de centrales, e incluyó la provisión de tapones de blindaje de salida con restrictor de flujo (FROSP, por sus siglas en inglés).

Estos componentes forman parte de sistemas asociados a los canales de combustible de los reactores CANDU y tienen como objetivo optimizar las condiciones operativas y de seguridad de las centrales nucleares que utilizan esta tecnología.

El desarrollo fue realizado a partir de la experiencia acumulada por los equipos técnicos argentinos en la operación de la Central Nuclear Embalse, integrando capacidades nacionales de ingeniería, fabricación y validación tecnológica.

El presidente de la compañía, Juan Martín Campos, destacó el alcance estratégico del acuerdo y afirmó que “esta primera comercialización internacional de tecnología desarrollada por nuestros equipos refleja el potencial que tiene la empresa para exportar conocimiento, ingeniería y soluciones nucleares de alto valor agregado. El mundo vuelve a mirar a la energía nuclear y Argentina cuenta con capacidades concretas para integrarse a ese escenario global”.

Ingeniería argentina para un mercado nuclear en expansión

La fabricación de los componentes fue desarrollada junto con CONUAR y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), consolidando un esquema de cooperación entre organismos y empresas nacionales vinculadas al sector.

Energía nuclear componentes CANDU

El acuerdo representa un nuevo paso en la estrategia de internacionalización de la industria nuclear argentina, que busca transformar la experiencia acumulada durante décadas en la operación de centrales en nuevas oportunidades comerciales.

Los reactores CANDU, por sus características técnicas y su diseño modular, requieren proveedores especializados capaces de desarrollar componentes críticos y servicios de ingeniería con altos estándares de calidad y seguridad. En ese segmento, Argentina busca posicionarse como un actor con capacidades propias.

“Los componentes comercializados forman parte de soluciones tecnológicas desarrolladas y validadas por profesionales argentinos”, explicaron desde la compañía, destacando que la experiencia operativa en las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse permitió generar conocimiento exportable.

Atucha II central nuclear

Un nuevo paradigma para la industria nuclear argentina

La operación se produce en un contexto internacional donde distintos países volvieron a poner a la energía nuclear en el centro de sus estrategias para garantizar seguridad energética, reducir emisiones y acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica.

En ese escenario, la industria nuclear argentina apunta a ampliar su participación no solo como operador de centrales, sino también como proveedor de tecnología, servicios especializados e ingeniería.

Según Campos, “la experiencia acumulada en la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, sumada al desarrollo tecnológico alcanzado por nuestros profesionales, nos permite posicionarnos como proveedores de servicios y soluciones para otras centrales nucleares en el mundo”.

La primera exportación de componentes CANDU marca así un cambio de etapa: además de generar energía para el mercado interno, Argentina comienza a proyectar hacia el exterior una cadena de valor nuclear construida durante décadas, con conocimiento técnico, capacidad industrial y profesionales especializados.