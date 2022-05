Flor Peña debutó en la pantalla de América con su nuevo programa "La Pu*@ Ama"

“Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá. de verdad lo estoy. quiero decirles que esto es ‘La puta ama’”, exclamó Florencia Peña en los primeros segundos del programa.

“¿Ya me metieron un pip? No me metan un pip porque es el nombre del programa, chicos. ¿Treinta segundos que estoy acá y ya me metan un pip?”, se preguntó la conductora. “¿Cómo se pronuncia? ¿'La ptftftf ama’?”, dijo al ver que el cartel del programa cuenta con un asterisco y arroba que deforman la palabra “puta”.

“¿Cómo se pronuncia el arroba, el asterisco?”, insistió Peña. “Si se van a poner pacatos, yo les quiero decir que la pacatería me la paso por el asterisco. De verdad. Y si a alguien le parece ofensivo el programa, si no le gusta, no le entretiene o no lo entiende, hay 850 millones de canales en este momento, de plataformas, está YouTube para que se vayan a ver”. Aunque enseguida se arrepintió: “No sean tan literales. ¡Quédense, denme una oportunidad, recién empecé!”.

“Hoy puedo tener mi propio programa con el nombre que a mi me gusta y puedo decir ‘puta’ en televisión todo lo que yo quiera. Así que metele pip, metele arroba, asterisco, todo, pero yo voy a decir puta puta puta, porque esto es... ¡La puta ama!”, cerró Flor su monólogo de presentación.

A continuación y escoltada por Ramos y Breitman, le dio paso a un momento musical con una letra en la que Peña pareció definirse. “Soy diva, soy artista, soy groncha, una señora ridícula, chorinegra, porno star... ¡Soy la puta ama del humor!”, dijo en las primeras estrofas.

Luego de una sucesión de sketchs -un noticiero delirante con Diego Ramos, una ficticia comunicación con la mamá de Dan Breitman y un espacio para Bimbo- el invitado de la noche fue el humorista Roberto Moldavsky. Con su característico desenfado, antes de sentarse en el living de Peña, bailó una versión del “Hava Naguila” con la conductora.

En un momento de mucha emoción, Moldawsky recordó a Gerardo Rozín, y comentó: “Era un amigo, y nos queríamos mucho. Estuvimos juntos todo este último año, que fue durísimo, y la verdad es que lo extraño mucho. Es difícil en este medio hacerte amigo y encontrar cosas en común por fuera, hasta discutíamos. Lo quiero mucho”.

Finalmente, y luego de otro sketch titulado Los machiturros, Peña se despidió de la primera entrega de su nuevo ciclo, y exclamó para sus compañeros y compañeras: “Les agradezco la confianza, el talento, y que estén jugando como juegan. Porque es un grupo de locos que salió a jugar sin prejuicios”. Y después de eso, interpretó una canción, junto a Dan Breitman.