The Dark Side of the Moon cumple 52 años: cuál es el verdadero significado del título del disco

Por otra parte, la legendaria obra contiene sonidos externos que la enriquecen. Se trata del foley (o recreación de efectos de sonido), como los relojes en "Time" y la caja registradora en "Money", innovador para la época.

El emotivo significado del nombre "The Dark Side of the Moon"

The Dark Side of the Moon envuelve varios significados, o más bien, muchos conceptos dentro de uno. En primer lugar, "el lado oscuro de la Luna" hace referencia a la locura, o a los lunáticos. Esto se relaciona directamente con el ex miembro Barrett y sus problemas mentales luego de irse del grupo, por lo cual Pink Floyd se sintió claramente afectado. De hecho, en "Brain Damage", cuando cantan "i'll see you on the dark side of the moon" es una línea directa a Barrett.

Asimismo, el disco se centra en una clara dualidad, tal como lo explica Waters: “El álbum utiliza el sol y la luna como símbolos; la luz y la oscuridad; el bueno y el malo; la fuerza de la vida en oposición a la fuerza de la muerte. Creo que es una declaración muy simple que dice que todas las cosas buenas que la vida puede ofrecer están ahí para que las captemos, pero que la influencia de alguna fuerza oscura en nuestra naturaleza nos impide aprovecharlas".

La obra tiene un lado A que trata temas como el nacimiento y los latidos del corazón -"Speak To Me" y "Breathe (In The Air)"-, las vidas desperdiciadas en "Time" y la muerte en "The Great Gig In The Sky". Su lado B habla sobre la riqueza -"Money"-, la guerra -"Us and Them"- y la salud mental en "Brain Damage". Finalmente, "Eclipse" funciona como una conexión entre el brillo y la oscuridad que se puede observar en la tapa.

El concepto general engloba una sensación general de la época, y cómo una persona se puede ver afectada por los problemas del mundo. Sin embargo, también se interpretó como un contacto de la banda hacia sus fanáticos para apoyarlos cuando se sentían tristes. "Sé que tenés estos malos sentimientos e impulsos porque yo también los tengo, y una de las formas en que puedo hacer contacto directo con vos es compartirte el hecho de que a veces me siento mal”, expresó el bajista.