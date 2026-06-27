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27 de junio 2026 - 09:00

The drama tiene fecha de estreno en HBO Max: cómo ver la comedia romántica de Robert Pattinson y Zendaya

Los suscriptores de la plataforma podrán acceder a la película dentro de la oferta habitual del servicio desde su publicación.

La producción presenta a una pareja aparentemente perfecta que debe revisar sus certezas antes de llegar al altar.&nbsp;

La producción presenta a una pareja aparentemente perfecta que debe revisar sus certezas antes de llegar al altar. 

HBO Max sumará a su catálogo una de las producciones recientes que reunió a dos figuras reconocidas de Hollywood. Se trata de The Drama, la comedia romántica protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya que, tras su paso por las salas de cine, llegará al streaming durante las próximas semanas.

La producción recibió comentarios positivos durante su recorrido por la pantalla grande y despertó expectativa entre los seguidores de ambos actores. La plataforma confirmó que el estreno estará disponible el viernes 31 de julio.

Informate más

La compañía volvió a apostar por una propuesta que combina romance, conflictos personales y elementos de humor negro. La dirección y el guion estuvieron a cargo de Kristoffer Borgli. La producción quedó en manos de Lars Knudsen, Ari Aster y Tyler Campellone.

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De que trata The Drama

La trama sigue a una pareja que atraviesa un momento de felicidad mientras organiza su casamiento. La relación parece encaminarse sin sobresaltos hacia la ceremonia. Un acontecimiento inesperado altera la semana previa a la boda. Ese hecho modifica el escenario que ambos imaginaban para su futuro inmediato.

La sinopsis oficial indica que una confesión explosiva cambia por completo la situación de la pareja interpretada por Zendaya y Robert Pattinson. La revelación obliga a los protagonistas a cuestionar aspectos fundamentales de su vínculo. La historia plantea interrogantes sobre la confianza y el conocimiento real que existe entre dos personas que planean compartir la vida. El relato pone el foco en los secretos y en las consecuencias que pueden surgir cuando salen a la luz.

La película explora cuánto conocen las personas a quienes tienen más cerca. Ese eje funciona como uno de los motores principales del desarrollo narrativo. El argumento propone una mirada sobre el amor atravesada por momentos de tensión y situaciones cargadas de ironía. El humor negro ocupa un lugar relevante dentro de la construcción de la historia.

La confesión que irrumpe en sus vidas abre dudas sobre la continuidad de la relación. La pregunta sobre si lograrán pronunciar el "sí, quiero" atraviesa toda la trama de manera que, el conflicto central, se construye alrededor de esa incertidumbre.

Trailer de The Drama

Embed - El Drama - Tráiler Oficial en Español

Reparto de The Drama

  • Zendaya como Emma Harwood
  • Robert Pattinson como Charlie Thompson
  • Hailey Gates como Misha
  • Alana Haim como Rachel
  • Zoe Winters como Photographer
  • Mamoudou Athie como Mike
  • Sydney Lemmon como Pauline
  • Jordyn Curet como Actress
  • YaYa Gosselin como Jessica
  • Anna Baryshnikov como Sam
  • Greer Cohen como Grace
  • Michael Abbott Jr. como Blake
  • Echo Campbell como Sally
  • Chase Breithoff como Patron
  • Hannah Gross como Alice
  • Peyton Jackson como Adrian
  • Damon Gupton como Roger
  • Jeremy Levick como Ivan
  • Kara Curnane como Joseph
  • Tierre Diaz
  • Kayla Kohla
  • Legacy Jones

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