The Driver Era en Argentina: entradas, precios y dónde comprarlas

El dúo estadounidense de rock alternativo conformado por los hermanos Ross y Rocky Lynch confirma su regreso al país en el marco de su nuevo tour mundial “Obsession Tour".

Los hermanos Ross y Rocky Lynch vuelven a nuestro país con The Driver Era Foto: Agustín Dusserre

A dos semanas del lanzamiento de “You Keep Me Up at Night ”, el último single de THE DRIVER ERA, llegaron más buenas noticias para los fans argentinos de la banda: el dúo de alt rock estadounidense, que vino en marzo de 2024 en el marco del festival Lollapalooza y también deleitó a sus fans con un sideshow sold-out, anunció las fechas su nuevo tour OBSESSION, el cual tendrá su cita local el viernes 25 de abril en el Estadio Obras, con producción de DF Entertainment.

The Driver Era en la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas Los tickets para presenciar el show de The Driver Era estarán disponibles desde el viernes 18 de octubre únicamente desde allaccess.com.ar.

PRECIO Y UBICACIONES

Campo general | $75.000,00 + s/c

Popular Oeste | $65.000,00 + s/c

Popular Este | $65.000,00 + s/c

Platea | $80.000,00 + s/c PRECIOS MAPA_PRECIOS FEED.png “Estamos muy emocionados de presentar el mejor espectáculo que hemos hecho. Prepárense para bailar,” dice Ross Lynch. Rocky Lynch añadió, “Esta gira trata realmente de invitar a los fans a adentrarse más en nuestro mundo. Canciones como ‘You Keep Me Up At Night’ juegan un papel enorme en eso, dándonos la oportunidad de explorar temas más personales y auténticos noche tras noche”.

IMG_2525.JPG Los hermanos se presentarán el viernes 25 de abril en el Estadio Obras. Expertos en el arte de dar un buen show, su experiencia en tours los ha llevado ya por todo el mundo, desde Asia y Europa hasta todo el continente americano, y esta vez los encontrará estrenando materiales de su próximo trabajo, del que "You Keep Me Up at Night” y su predecesor “Get Off My Phone”, son un primer adelanto: un sonido bailable y enérgico acompañado por letras íntimas y frescas. Luego de su experiencia en la banda R5, y desde su debut en 2018 con “Preacher Man”, los hermanos Ross y Rocky Lynch han acumulado más de 450 millones de streams en plataformas y más de 31 millones de seguidores en redes sociales. Sus álbumes de estudio X, Girlfriend (que tiene el single “A Kiss”) y Summer Mixtape les han valido la aclamación de tanto fans como críticos, valiéndose un lugar en el centro de la escena alternativa. Su última visita al país fue en el marco de la novena edición de Lollapalooza en marzo de 2024, ocasión en que los hermanos compartieron su apreciación por el público argentino y sus pogos incomparables, definiéndolo como el número uno en el mundo. No ha de extrañar el anuncio del regreso cuando vienen construyendo este vínculo inquebrantable, que vuelve cada una de sus presentaciones acá en una verdadera fiesta.

