The Last Of Us: Catherine O'Hara se une a la temporada 2 de la serie de HBO

Catherine O'Hara se unió al elenco de la temporada 2 de The Last Of Us . HBO no dio muchos detalles, solo confirmó que será la estrella invitada en un "papel no revelado".

La historia de The Last of Us tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel ( Pedro Pascal ), un superviviente empedernido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie ( Bella Ramsey ), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

The Last of Us capitulo 8.webp HBO Max

El elenco de la temporada 1, que se rodó en Calgary, Alberta, también incluyó a Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon, Elaine Miles como Florence, Ashley Johnson como Anna y Troy Baker como James.

La temporada 2 se filmará en Vancouver, ya que una parte importante de la historia del videojuego The Last of Us Part II se desarrolla en el noroeste del Pacífico. La producción de la serie, una coproducción entre HBO y Sony Pictures Television, comenzará en febrero.

The Last of Us está escrito y producido por Mazin y Druckmann. Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam también son productores ejecutivos.