Shawn Levy compartió una nueva imagen de "Star Wars: Starfighter", la película protagonizada por Ryan Gosling







La película se rodará este otoño y su estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027. Los detalles de Starfighter se dieron a conocer en abril durante la Star Wars Celebration en Tokio.

Gosling protagoniza la nueva película de Star Wars.

El director de Star Wars: Starfighter, Shawn Levy, lanzó un nuevo adelanto de su próxima película hoy a través de sus redes sociales, y parece que Ryan Gosling se dirige al mar.

No está claro qué revela exactamente la imagen, si es que revela algo, más allá de algunos de los looks de Gosling y su coprotagonista Flynn Gray. Levy simplemente subtituló la imagen "En algún lugar del mar Mediterráneo" con el hashtag "Starfighter".

Qué se sabe sobre Star Wars: Starfighter Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams se unirán a Gosling en Star Wars: Starfighter de Lucasfilm. Shawn Levy dirige la película y Jonathan Tropper escribe el guion.

“Siento una profunda sensación de emoción y honor al comenzar la producción de Star Wars: Starfighter ”, dijo el cineasta Shawn Levy en un comunicado al iniciar la producción. “Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó, invitándome a desarrollar una aventura original en esta increíble Galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, creativa y personalmente. Star Wars moldeó mi percepción del potencial de una historia, de cómo los personajes y los momentos cinematográficos pueden perdurar para siempre. Unirme a esta galaxia narrativa con colaboradores tan brillantes, tanto en pantalla como fuera de ella, es una emoción inolvidable.

La película está actualmente en rodaje, su estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027. Los detalles de Starfighter se dieron a conocer en abril durante la Star Wars Celebration en Tokio. La película se ambienta cinco años después de los acontecimientos de Star Wars: Episodio IX — El Ascenso de Skywalker, que concluyó la saga Skywalker y actualmente es la última película en la cronología de Star Wars.