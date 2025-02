"The Punisher" de Jon Bernthal tendrá su propio especial en Marvel







Bernthal también está escribiendo el guión junto con el director de We Own This City, Reinaldo Marcus Green.

Jon Bernthal volverá como Punisher en la nueva serie de Daredevil. Marvel

Mientras Marvel continúa planeando un espacio para la lista de personajes de Defenders en Disney+ el Frank Castle de Jon Bernthal, también conocido como Punisher, regresará oficialmente después de una aparición inicial en la temporada 1 de Daredevil: Born Again.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Punisher encabezará su propio especial de Marvel en la línea de Werewolf by Night o The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Bernthal también está escribiendo el guion junto con el director de We Own This City, Reinaldo Marcus Green, quien dirigirá este especial independiente. "Es como una historia que se desarrolla a toda velocidad, pero también tiene todo el patetismo y la emoción que esperas de una historia de Frank Castle", le dijo al portal EW Brad Winderbaum, director de Marvel Television.

El concepto de la historia para el especial de Punisher surgió durante el rodaje de la temporada 1 de Daredevil: Born Again, que estrenará dos episodios en Disney+ este 4 de marzo. En ese programa, Matt Murdock (Charlie Cox) acude a Frank "porque necesita que se haga algo que no está dispuesto a hacer", adelantó Winderbaum anteriormente. "Y Frank va directo al meollo del asunto".

"Bernthal es un actor generacional", dice Winderbaum. "Es increíble lo que aporta a todos los papeles que interpreta, pero particularmente a Frank Castle. Y es un gran escritor. Conoce al personaje al dedillo... Además, me encanta Punisher, pero me encanta el Punisher de Jon en particular. La idea de que esté en el UCM y pueda llevar eso al universo más amplio, especialmente a las cosas más realistas y de nivel callejero, es una gran oportunidad y, como fan, lo mejor que he podido hacer". El regreso de Daredevil Daredevil: Born Again también cuenta con el regreso de Vincent D'Onofrio como el "Kingpin" del hampa Wilson Fisk, Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson, Ayelet Zurer como Vanessa Fisk y Wilson Bethel como Benjamin Poindexter/Bullseye, todos ellos veteranos de la serie original de Netflix Daredevil con Frank Castle de Bernthal. The Punisher también recibió su propio programa derivado en Netflix que duró dos temporadas entre 2017 y 2019. En esta nueva era de los Defensores en Disney+, el equipo de Marvel también está considerando planes para traer de vuelta a algunos de los compañeros de Matt Murdock, a saber, Jessica Jones de Krysten Ritter, Luke Cage de Mike Colter y Danny Rand/Iron Fist de Finn Jones.

Temas Marvel